Exatlón México: Este equipo gana hoy la segunda Batalla por la Supervivencia hoy 22 de febrero de 2026

Hoy domingo 22 de febrero de 2026 se llevará a cabo la segunda Batalla por la Supervivencia en el final de la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México, Rojos quieren que el Duelo de Eliminación sea totalmente celeste, mientras que, los Azules quieren que la pugna máxima se vuelva mixta.

Antes de llevarse a cabo la segunda competencia por la Villa 360 de cada semana, quien regresó de la eliminación fue Natali Brito. Durante la ceremonia previa a la prueba del inmueble con lujos, Antonio Rosique reveló que, debido a las reglas de Exatlón México no se podía mandar llamar a otro elemento, por lo que, el retorno de la leyenda Azul era inevitable; Nat volvió al reality deportivo para ocupar el lugar disponible que dejó Dana Castro, quien salió del programa por una lesión.

Por otro lado, quienes ganaron el Mini Game antes de jugar la primera Batalla por la Supervivencia fueron los Azules. Tras hacerse con esta recompensa, los celestes disfrutaron de la mesa de ping pong y los Rojos sólo veían a lo lejos cómo es que sus rivales disfrutaban de este incentivo.

¿Quién ganó la primera Batalla por la Supervivencia de la semana 21 de Exatlón México?

La primera Batalla por la Supervivencia del pasado viernes 20 de febrero se la llevaron los Rojos con un marcador de 8-5. Sin embargo, de acuerdo con las reglas, si los escarlatas ganan la segunda prueba por la permanencia colocarán a 3 elementos Azules en el Duelo de eliminación; es por ello que, los celestes quieren ganar por lo menos una de estas pruebas para que la pugna máxima tenga por lo menos a un participante escarlata.

Cuando el marcador iba 7-5, tanto Rojos como Azules hicieron el plan para 2 posibles escenarios, las carreras consiguientes y por si se iban a relevos; sin embargo, Humberto Noriega corrió para sentenciar la victoria de los escarlatas y Adrián Leo intentó alargar la competencia, pero fue Prime Time quien puso el tanto número 8 y con ello hizo que su grupo colocará a uno de sus rivales en el Duelo de Eliminación de hoy domingo 22 de febrero.

Doris del Moral rompe en llanto, todo esto pasará hoy domingo 22 de febrero en Exatlón México

De acuerdo con el avance que se vio, Doris del Moral se muestra muy preocupada por la pugna máxima ya que no quiere perder a ninguno de sus compañeros y menos si se trata de alguien que ella considera como su hermano, su mejor amigo o simplemente, porque ha formado una buena amistad.