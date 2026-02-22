Blunt Bob 2026: Cómo llevar el corte de cabello corto más elegante del año

El estilo bob se ha vuelto muy popular en el 2026, debido a que es un corte de cabello corto que se puede adaptar a cada persona, además de contar con diversas variantes disponibles. Uno de los más conocidos es el blunt bob, que se destaca por su forma.

Si deseas usarlo, pero te da miedo arriesgarte, no te preocupes, te vamos a detallar cómo lo puedes llevar, un look que se destaca por ser el más elegante del año. Toma nota de todos los consejos que te vamos a dar.

¿Cómo llevar el corte ‘blunt Bob’?

El ‘blunt bob’ se destaca por ser un corte de cabello corto moderno, que se destaca por ser recto y no contar con capas. Usualmente, su longitud suele ser a nivel de la mandíbula, siendo una gran opción cuando estamos en busca del look más elegante del año.

Dicho peinado tiene la principal ventaja de poder llevarse de diversas formas. Para que lo puedas usar en el 2026, te dejamos las siguientes recomendaciones:

Alternativa sofisticada es poder llevarlo completamente lacio con las puntas hacia adentro ; puedes lograr el efecto con una plancha ; va a parecer que recién saliste del salón de belleza.

; puedes lograr el ; va a parecer que recién saliste del salón de belleza. Para algo más rebelde, puedes incorporar ligeros bucles u ondulaciones , además de peinarlos de lado . Una gran opción para mantener lo elegante con un toque más rebelde.

, además de . Una gran opción para mantener lo elegante con un toque más rebelde. Por último, otra forma que puedes hacer para llevarlo es implementando un flequillo y con algunas ondas, otra gran opción para poder usarlo.

¿A qué tipo de cara le queda bien el corte bob?

El ‘blunt bob’, aunque es un corte de cabello corto que se adapta a muchos rostros, es real que a ciertos cortes les favorece notablemente, ya que logran disimular ciertas líneas o rasgos, aportándonos un look más juvenil en el 2026.

Se recomienda que las personas de cara ovalada, cuadrada y de rostros corazón lo lleven, ya que les va a quedar muy bien. Si tienes la cara redonda y deseas usar el peinado más elegante del año, puedes hacerlo; solamente procura que el corte sea más abajo de la barbilla para alargar tus facciones.