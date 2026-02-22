5 diseños de uñas coreanas con efecto ‘glazed’ para una manicura estilizada y perfecta

El efecto ‘glazed’ se destaca por tener un suave brillo, a diferencia del estilo cromado, que puede ser reflejante y toda la capa que adquiere es metálica. Es una gran opción cuando estás en busca de destellos únicos, pero que sean sutiles, ideales para ocasiones especiales en el trabajo.

Es así que te vamos a explicar cómo usarlo en los diseños de uñas coreanas, alternativas con las que vas a lograr una manicura estilizada y perfecta. Toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a proporcionar.

¿Qué diseños de uñas coreanas usar?

El ‘efecto glazed’ se ha vuelto popular por el brillo que aporta, además de ser una alternativa versátil al momento de combinarlo con diversas tonalidades, además de poder usarlo de diversas formas. Si quieres una manicura estilizada y perfecta, opta por hacerte los siguientes diseños de uñas coreanas:

Estilo labial rosa pastel : En un tono rosa ligero y translúcido, agrega el efecto; va a parecer que en tu manicura tienes un lip gloss, es muy chic y sofisticado.

: En un tono rosa ligero y translúcido, agrega el efecto; va a parecer que en tu manicura tienes un lip gloss, es muy chic y sofisticado. French tip : Para un estilo francés, encima coloca el brillo, un toque ideal que va a elevar la elegancia del diseño que llevas.

: Para un estilo francés, encima coloca el brillo, un toque ideal que va a elevar la elegancia del diseño que llevas. Alternativa primaveral : Sobre un tono perla con el efecto, dibuja varias flores, un gran estilo para recibir a la nueva temporada del año.

: Sobre un tono perla con el efecto, dibuja varias flores, un gran estilo para recibir a la nueva temporada del año. Ómbre : Sobre la punta coloca un tono marrón muy claro y difuminado a la cutícula. Para finalizar, agregar el deslumbrante efecto.

: Sobre la punta coloca un tono marrón muy claro y difuminado a la cutícula. Para finalizar, agregar el deslumbrante efecto. Multicolorido: Aunque ya te explicamos algunos estilos en los que puedes optar, si no quieres complicarte la vida, solamente puedes pedir tu color favorito en todas las uñas, para al final agregar el efecto y darle un gran brillo. Fácilmente se adapta a cualquier tono.

¿Qué es el efecto ‘glazed’?

El nombre del efecto ‘glazed’ se debe a que el brillo suele ser similar al que obtienen los glaseados en las donas, por lo que sus destellos y su efecto similar al de la azúcar escarchada lo hacen muy atractivo al aplicarse en las uñas.

Aunque se recomienda aplicarlo sobre color, hay quienes lo colocan sobre la uña al natural, dándole un brillo único, ideal para quienes desean algo más discreto. Aprovecha todos los diseños de uñas coreanas que te recomendamos para que adquieras una manicura estilizada y perfecta.