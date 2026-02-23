3 consejos prácticos para quitarte las uñas de acrílico en casa sin maltratar tus manos

Muchas optamos por realizarnos uñas de acrílico tras ver que es una solución práctica para mantener el color y cuidado por varios días, además de que hacen lucir las manos sofisticadas, sin embargo, cuando ya se ve el crecimiento llega el momento de retirarlas pero por cuestiones de tiempo o agenda recurrimos a quitarlas en casa provocando que en muchas ocasiones nos lastimemos.

Si eres de las que de repente fuerza el retiro con arrancar las uñas toma tus precauciones porque esas acciones por más mínimas que parezcan repercutirá en el grosor de la uña, además, que provocarás daño y dolor, por eso a continuación te dejamos 3 recomendaciones para retirar las uñas, mismas que expertos en cuidado de manos recomiendan para evitar consecuencias a largo plazo.



Lima el brillo: Antes de iniciar el proceso de retiro mantén tus manos limpias y un cubrebocas. comienza tomando una lima de grano medio y retira la capa superior del brillo del acrílico adelgazando lo más que se pueda, trata de no frotar fuerte y no llegar a la uña natural. Gracias a la ayuda del cubrebocas evitarás respirar todas la partículas que se desprenden durante este proceso, con este limado permitirás que la acetona penetre mejor el material y acelere el proceso, además de reducir el tiempo de exposición a los químicos. Esta es una forma de lucir una manicura limpia.|Canva

Usa acetona pura y natural: Una vez que hayas concluido con el limado toma pequeños trozos de algodón o almohadillas e impregnalas de acetona pura, una vez remojados colócalos en las uñas y cubre con trozos de papel aluminio. Deja actuar por 20 o 30 minutos, después con ayuda de un palillo comienza a retirar el acrílico el cual ya se ablandó, si el material continúa sólido repite el procedimiento de sellar tu uña con acetona y el papel aluminio. |iStock

Hidrata y fortalece las uñas: Tras retirar todo el material lava nuevamente tus manos y aplica aceite de almendras o de oliva en la cutícula para hidratar. Finalmente con una crema humectante pásala por tus manos.



Una vez que tengas libres tus uñas del acrílico es recomendable que dejes tus uñas al natural por al menos 15 días esto ayudará a que respire y descanse la uña de los químicos.