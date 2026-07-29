¿Intentaron secuestrar a Karely Ruiz? Esto es lo que se sabe del violento ataque en su casa de Monterrey

La influencer Karely Ruiz volvió a convertirse en tendencia, pero en esta ocasión fue luego de que se reportara un violento ataque en su domicilio ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, durante la madrugada de este miércoles 29 de julio de 2026. Luego de que la información se difundiera, de inmediato en redes sociales comenzaron a circular rumores sobre un supuesto intento de secuestro. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esa versión y la investigación se centra en un robo con violencia, el cual ocurrió mientras los habitantes se encontraban dormidos.

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