Revelan el último audio que Mauro, hijo de Aylín Mujica, envió antes de morir

A unas cuantas semanas de la muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, salieron a la luz nuevos detalles sobre las últimas horas de vida del joven DJ de 30 años. Lo que más llamó la atención fue el último mensaje de voz que le mandó a su madre, donde él intenta tranquilizarla y asegurarle que se encontraba y se sentía mejor a pesar de haber sido diagnosticado con neumonía.

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¿Cuándo mandó Mauro Menéndez el mensaje de voz a su mamá?

La propia actriz mencionó que el audio que se difundió fue enviado por su hijo un día antes de su fallecimiento, es decir, cuando Mauro ya se encontraba en Barbados, destino al que viajó pese a que aún no se recuperaba de la fuerte infección respiratoria.

"Ya me siento bien": el último mensaje de Mauro

En el audio queda claro que Mauro intenta tranquilizar a su madre explicándole que fue al hospital y que los estudios confirmaron que padecía neumonía. En ese mismo mensaje confirmó que ya había comenzado el tratamiento médico y que por lo mismo ya se sentía mucho mejor que antes.

Me dieron los rayos X y sí... tenía neumonía. Pero ya me tomé los antibióticos, el jarabe, todo lo que me dieron y ya no me siento mal

Reiteró en repetidas ocasiones que lo malo ya había pasado y que se encontraba recuperándose de ese trago amargo.

Se revelan audios de las últimas palabras del hijo de Aylín Mujica poco antes de su muerte: “Ya no me duele nada”

Ya me siento bien, ya me siento normal, ya no me duele nada. Ya estoy bien

Estas fueron las últimas palabras que dejó a su madre, pues fue la última vez que lo pudo escuchar.

La emergencia que terminó en tragedia

Fue unas horas después de recibir estos audios que ella intentó contactarlo, pero él ya no respondió. Momentos más tarde recibió una llamada de una amiga de su hijo que le informó que su hijo sufrió una grave emergencia médica mientras jugaba futbol con un grupo de amigos.

Debido al esfuerzo físico, Mauro presentó varias convulsiones y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció en estado crítico hasta su muerte. Aylín reveló que mientras su hijo estaba hospitalizado, pedía que le acercaran el teléfono al oído para decirle que lo amaba y que ella y su expareja ya iban camino a la isla.