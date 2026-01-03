La colección MILLONARIA de autos que tenía Nicolás Maduro expresidente de Venezuela

En medio de la tensión internacional y tras su salida del poder, volvió a circular una pregunta que muchos venezolanos llevan años haciéndose: ¿cómo vivía realmente Nicolás Maduro? Resulta que la respuesta podría estar en su pequeña colección de autos, que, aunque no se trata de autos deportivos, tienen un precio muy difícil de acceder para cualquiera.

Nicolás Maduro: SUVs de lujo en un país en crisis

De acuerdo con reportes y registros visuales ampliamente difundidos, Nicolás Maduro se movía principalmente en camionetas de gran tamaño, pensadas para comodidad, poder y seguridad. Esto causa más ruido en un país donde la mayoría de su población enfrenta carencias básicas; estos vehículos eran algo completamente inalcanzable para la mayoría.

El Toyota Sequoia: su vehículo más habitual

Uno de los autos con los que más se le vio al mandatario; se trata de un imponente auto de tres filas de asientos, enorme carrocería y motor V8 de 5.7 litros con casi 400 caballos de fuerza. Su precio ronda los 65 mil dólares, y lo llamativo es que Maduro solía conducirlo él mismo. Este modelo no se comercializa en muchos países, pero es un modelo que ha resultado muy popular en América por su robustez y lujo.

Ford Explorer: potencia made in USA

Otro vehículo que se le conoce a Maduro, de su colección, es esta vieja camioneta, pero no por ello menos equipada, pues cuenta con un motor biturbo de gasolina cercano a los 400 HP. El modelo es viejo, pero en su momento, este alcanzaba precios de hasta 60 mil dólares. Algo que vale la pena resaltar es que, irónicamente, este auto es fabricado en Estados Unidos.

Toyota 4Runner y el gasto para su círculo cercano

Según reportaron algunas fuentes cercanas al mandatario, es que supuestamente se reportó en alguna ocasión la compra de al menos 10 unidades de esta camioneta, las cuales fueron destinadas a su círculo cercano. Cada una tiene un precio aproximado de 41 mil dólares, lo que deja un gasto total cercano al medio millón de dólares para comodidad de sus allegados.

