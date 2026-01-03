Famosos venezolanos celebran la captura de Nicolás Maduro y comparten mensajes de esperanza

Este 3 de enero de 2026, se llevó a cabo una operación militar por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hoy el mandatario aseguró la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa en Venezuela tras un ataque a gran escala. Este momento histórico desató reacciones inmediatas entre artistas, músicos y personalidades venezolanas que llevan años observando la crisis de su país desde el exterior.

Estas fueron algunas de las reacciones de famosos venezolanos a la captura de Nicolás Maduro

Estos son algunos de los famosos que se han manifestado hasta el momento:

Ricardo Montaner

El cantante venezolano escribió en Instagram una plegaria por su país:

“Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los que te aman. Amén. Venezuela libre”.

Carlos Baute

Desde España, Carlos Baute celebró la captura de Maduro en un video que compartió en redes sociales: “Al fin el señor Trum atrapó al sátrapa”. Para finalizar, el cantante remató diciendo que este era un “regalo de Navidad” para el pueblo Venezolano.

Gaby Spanic

La actriz fue otra de las figuras que se manifestó con lo ocurrido en Venezuela. Ella recurrió a su fe y recordó una “profecía” que hizo meses atrás: “Fue dicha su palabra en agosto 2024, todo sea para tu honra y gloria, Señor. Dios con nosotros siempre”. Su mensaje fue acompañado de palabras de gratitud y fe en tiempos difíciles.

Marjorie de Sousa

La actriz también utilizó su plataforma para enviar fuerza a su gente: “Dios te pido por mi gente buena, cúbrelos, arriba mi Venezuela. Dios es grande, Venezuela libre… Nos vemos pronto en Caracas”.

Danny Ocean

El cantante urbano optó por no hablar y mejor compartir un símbolo visual, publicando la bandera venezolana en sus historias de Instagram, expresando su orgullo y apoyo para su pueblo.

Alicia Machado

La ex Miss Universo fue otra de las figuras públicas venezolanas que expresaron su sentir con pocas palabras, las cuales usó de manera breve y concisa: “Venezuela libre”.

La Divaza

El creador de contenido venezolano reaccionó con una mezcla de emoción y sorpresa al enterarse de la noticia durante la madrugada: “¡Cayó Maduro! […] Ay, marica, estoy feliz”. Al igual que muchos por todo el mundo, el evento lo tomó por sorpresa y relató en sus historias, el impacto emocional que la noticia tenía sobre él.

Lele Pons

Aunque la cantante no ha emitido ningún tipo de mensaje, ha demostrado su apoyo compartiendo en sus redes sociales videos de ella estando atenta a las noticias sobre Venezuela.

