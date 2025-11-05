¿Qué es un bebé arcoíris? El término que usó Ferdinando Valencia para anunciar al nuevo bebé

Ferdinando Valencia, junto a su esposa Brenda Kellerman, acaban de anunciar una feliz noticia, mencionando que están esperando a un nuevo bebé, generando mucha felicidad entre los usuarios que siguen a las reconocidas celebridades.

Sin embargo, en el anuncio sobre su próximo hijo, usaron el término “bebé arcoíris”, palabras que a muchos sorprendieron al desconocer a qué se refiere. Es así que te detallaremos cuál es su significado.

¿Qué significa ser un bebé arcoíris?

El término de “bebé arcoíris” ha obtenido popularidad y relevancia en las redes sociales. En sencillas palabras, se usa cuando se anuncia una gestación o nacimiento de un nuevo bebé, después de que los padres experimenten una pérdida.

No olvidemos, que después de una fuerte tormenta, se avecina un arcoíris para alegrar el momento. Es por eso que se usa ese término, ya que después de una terrible pérdida y periodo de luto, ante la llegada de un bebé, se avecina un momento de alegría y esperanza para los padres.

¿Qué le pasó al bebé de Ferdinando Valencia?

No olvidemos que el 24 de abril de 2019, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, anunciaron el nacimiento de sus mellizos, Dante y Tadeo. Lamentablemente, a los pocos días Dante presentó meningitis bacteriana, provocando graves complicaciones de salud. Hasta que el 3 de agosto del 2019, se anunció el fallecimiento del pequeño.

Después de 6 años, Ferdinando Valencia en su cuenta de Instagram anunció la llegada del nuevo bebé, mencionando que fue una pérdida muy difícil de sobrellevar para ellos, pero ahora se convierte en una nueva oportunidad. Dentro de la publicación, fueron varios usuarios que comparten su apoyo a la pareja de celebridades, además de aplaudir que próximamente van a recibir al esperado “bebé arcoíris”.

Hasta el momento, se desconoce la fecha de nacimiento del pequeñín o cuál es su sexo, por lo que debemos esperar a las próximas noticias que compartan la pareja. Muchos de sus seguidores están contentos por conocer el anuncio de que la familia va a crecer.