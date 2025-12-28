Famoso influencer es detenido y su arresto es grabado en vivo: VIDEO

¡Un hecho sorprendente! En redes sociales se ha difundido con cierta rapidez un video, donde un famoso influencer fue detenido y arrestado por las autoridades, situación que ha generado todo tipo de reacciones al respecto.

Se ha dado a conocer la situación y por qué fue detenido por las autoridades. Para que sepas todo el chisme, te detallaremos todo lo que se sabe al respecto y quién fue el creador del contenido que fue aprehendido.

¿Quién es Daniel Borjas?

Daniel Borjas en el mundo de TikTok es muy conocido, puesto que es un famoso influencer que tiene 7.7 millones de seguidores; realizó todo tipo de videos virales, por lo que se ha vuelto popular entre los jóvenes que veían su contenido.

Sin embargo, ahora el usuario se ha destacado por una polémica; mientras grababa en vivo fue detenido y arrestado por las autoridades de San Pedro Garza García en Nuevo León. Supuestamente fue por una posible riña que ocurrió entre otros jóvenes.

Mientras es esposado en medio del video, pide a los presentes que graben los hechos, ya que dicha detención era injusta, además de cuestionar a los oficiales sobre la razón de su arresto. Los hechos generaron todo tipo de reacciones entre los usuarios.

Hasta el momento, ni las autoridades ni el creador de contenido implicado han emitido ningún tipo de comunicado donde se explique exactamente qué fue lo que pasó o su versión de los hechos.

¿Por qué es famoso Daniel Borjas?

Daniel Borjas es un famoso influencer; se hizo viral principalmente por entrevistar a celebridades, a quienes les cuestiona cuánto costaba su outfit completo, personalidades que explicaban los altos costos de la ropa que llevaban puesta.

Hasta el momento no se tienen nuevas noticias sobre el creador de contenido después de ser detenido y arrestado en un video . Por lo tanto, debemos esperar a las nuevas noticias que se otorguen en los próximos días, para conocer su versión de los hechos o cuál es su situación legal ante las autoridades.