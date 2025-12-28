Por qué deberías usar un calzón negro en Año Nuevo y cómo mejoraría tu vida para 2026

Elegir el color de la ropa interior es un ritual muy importante tanto en Nochebuena como en Año Nuevo. Pero ¿qué significa usar un calzón de color negro? Aquí te explicamos cómo podría influir en tu vida durante 2026 , según las creencias populares.

La ropa interior podría determinar la suerte que tendrás en los meses siguientes y, de acuerdo con expertos citados por InStyle, también puede ser una forma de atraer buenas energías. En ese sentido, cada color representa un tipo de intención o deseo que se busca manifestar.

¿Qué significa usar calzones negros en Año Nuevo?

En el caso del calzón negro, la suerte está relacionada con el control, la fortaleza y el deseo de recuperar la estabilidad. Su significado proviene de ser un color clásico y poderoso, asociado con la organización y la elegancia. Además, también se vincula con la sexualidad y la seducción.

Si quieres usar ropa interior negra, piensa en las energías que atraen, según creyentes de la suerte.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Cuál es el significado del color de los calzones en Año Nuevo?

Otros colores de ropa interior que puedes usar en Nochebuena y Año Nuevo para atraer la suerte son los siguientes, junto con su significado:

El calzón negro puede ser ideal para quellos que buscan estabilidad emocional.|(ESPECIAL/CANVA)

Rosa : atrae el amor, la armonía y fomenta la unión con amigos y familiares.

: atrae el amor, la armonía y fomenta la unión con amigos y familiares. Blanco : representa la paz y la tranquilidad; funciona para temas de trabajo, familia o planes a corto, mediano y largo plazo.

: representa la paz y la tranquilidad; funciona para temas de trabajo, familia o planes a corto, mediano y largo plazo. Amarillo : uno de los más usados, ya que simboliza el dinero y la abundancia.

: uno de los más usados, ya que simboliza el dinero y la abundancia. Verde : ideal para quienes buscan viajes y nuevas experiencias

: ideal Rojo : si quieres atraer una pareja, este es tu color. A diferencia del rosa, implica pasión e intensidad.

: si quieres atraer una pareja, este es tu color. A diferencia del rosa, implica pasión e intensidad. Azul: está relacionado con la salud, el ejercicio y el equilibrio mental.

Asimismo, la revista de moda Vogue recomienda evitar la ropa interior en tonos apagados, por lo que conviene descartar el gris y los colores nude.