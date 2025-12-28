Así puedes decorar tu casa con el color Pantone del 2026

Pantone cada año relata cuál es la tonalidad que va a dominar, marcando una importante tendencia en el tema de diseño de interiores y muebles, dominando todos los establecimientos que desean mantenerse en la moda.

Para el 2026, no será la excepción, puesto que se conoce cuál es el color que será lo de hoy. Para que te mantengas a la moda, te detallaremos de qué manera puedes emplearlo al decorar tu casa, así que no te pierdas ninguno de los consejos que te compartiremos.

¿Cuál es el color Pantone 2026?

Al entrar al portal de Pantone, nos detalla que el “Color of the year 2026” es sin duda el Cloud Dance; se destaca por ser una tonalidad blanco sublime, con ligeros tonos grisáceos, el cual es un auténtico símbolo de la influencia calmante, destacándose por la relajación y concentración.

En el portal de OhLalá!, explica que para decorar tu casa con la tonalidad, no solo implica el pintar las paredes; también hay que adaptarlo a nuestros gustos para que pueda existir cierta sintonía al respecto. Por lo que recomienda hacer lo siguiente:

Empieza incorporando detalles decorativos de ese color, ya sean velas, mantas, jarrones o almohadones. Después cambia las telas a dicho tono; permitirás una buena transición y sinergia al momento de incorporarlo. Para evitar que todo se vuelva blanco, combínalo con tonalidades neutras para que haya un buen equilibrio. No es necesario que lo uses en cada habitación; concéntralo en un espacio para que tenga más impacto. Para hacerlo más interesante, mézclalo con texturas; le darás profundidad y se hará más atractivo visualmente.

¿Con qué colores es combinable?

Aunque no lo parezca, el Pantone del 2026 es un color versátil que permite la combinación con otras tonalidades, permitiendo que sea cómodo y fácil de emplear al momento de decorar la casa . Por lo que se recomienda usarlo con las siguientes opciones:

Tonos pastel y neutros.

Paleta velada en tonos suaves y ligeramente grisáceos.

Ahora ya sabes cómo puedes implementarlo en el diseño de interiores, poco a poco implementarlo para que puedan lucir espectaculares en el interior de tu hogar.