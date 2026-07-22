ÚLTIMA HORA: Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez esperan a su segundo bebé; así dieron la feliz noticia

En los últimos minutos los artistas Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez revelaron una noticia que emocionó a sus fans, amigos y familiares al revelar que están esperando a su segundo bebé. A través de redes sociales principalmente Instagram, la pareja confirmó que León se convertirá en hermano mayor ya que la cantante espera a una niña, la que llevará opr nombre María.

Mediante una fotografía en la red social se logra ver las manos de los papás sobre una manta en color rosa junto con unas prendas pequeñas (chambrita y zapatitos) en la misma tonalidad acompañada de un mensaje lleno de fe y emoción: “Dios nos ha vuelto a bendecir… Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte… MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte. Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León”.