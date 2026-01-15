“Adiós México”: Belinda anuncia que se va de México por una importante razón

Belinda a través de una historia en instagram compartió un mensaje con sus seguidores: Se va de México, ¿la razón? tiene un proyecto en España. No compartió detalles, pero dió pistas sobre ese motivo que la lleva a retirarse por un tiempo.

¿Por qué se va Belinda del país?

En una de las historias más recientes que Belinda compartió en su cuenta de instagram, La Princesa del Pop Latino, anunció que se retira por un tiempo de México, ¿cuál es la razón? un proyecto que tiene en España. La cantante dijó que le da mucha melancolía irse, pero que a la vez tiene una gran emoción ya que le entusiasma la razón por la que se va, pues dijo que está a punto de vivir una aventura. En la fotografía que compartió se puede ver que estaba en un avión con su bolsa.

“Carlota es un gran proyecto para mí! La última emperatriz de México”, escribió la cantante. Esto se debe a que la artista le dará vida a este histórico personaje nacional. Aún no hay una fecha exacta para el lanzamiento de este proyecto, sin embargo los fans están muy emocionados por verla de nuevo en pantalla ya que su último proyecto fue “Mentiras La Serie” en la que compartió créditos con Luis Gerardo Méndez, Mariana Treviño, Diana Bovio, Regina Blandón, entre otros actores.

Historia de instagram de Belinda|Crédito: Instagram @belindapop

¿Cuáles han sido los proyectos musicales más recientes de Belinda?

La Princesa del Pop Latino no ha parado de trabajar. Hoy más que nunca se encuentra enfocada en sus proyectos artísticos, los que tienen que ver con la actuación, pero también los que están relacionados con la música pues recientemente estrenó el video oficial de su canción “Heterocromía”, en la que representa en una sátira a la élite, grupo de personas que cuentan con privilegios económicos y sociales.

Su canción fue una de las más exitosas en TikTok, ya que muchas personas utilizaron el audio del tema, pues es un track lleno de ritmo y una letra que es inevitable cantar. Por otro lado, la canción fue polémica al igual que el video ya que se rumora que está basada en una historia real en la que tuvo una relación amorosa con un hombre adinerado, que pertenecía a la élite, pero con el que terminó debido a su actitud y forma de ser.

Hasta el momento no se sabe cuándo va a regresar Belinda a México, pero se espera que su proyecto sea uno de los más exitosos ya que hay grandes expectativas sobre el.