¿Cómo lo logró? Descubre quién es el único participante de MasterChef 24/7 que NUNCA ha tenido delantal negro

Así como Luis tiene el récord de más delantales negros porque lleva siete semanas consecutivas en riesgo de eliminación en MasterChef 24/7, hay quienes han logrado esquivar esta situación gracias a su habilidad en la cocina y, en algunas ocasiones, también por cuestión de suerte. Se trata de Ixdit, que semana tras semana ha presentado platillos que la suben al balcón y así se evita la preocupación de quedar fuera de la cocina más famosa de México.

Este sorpresivo récord de la cocinera veracruzana empezó desde el primer reto por equipos, cuando Lula tomó la decisión de salvarla. Desde entonces, Ixdit se ha salvado porque sus compañeros la eligen y hasta una vez Flor eligió intercambiarla por Michelle para que no le dieran mandil negro. Además, la joven empresaria también se ha salvado por sus méritos, como en las pruebas "a ciegas" donde demostró tener un gran sazón y buena memoria.

Ixdit nunca ha tenido un mandil negro en MasterChef 24/7|ESPECIAL

¿Quién es el eliminado de MasterChef 24/7 HOY 5 de julio? TODOS los cocineros en riesgo

Luego de todas las pruebas en el jueves de delantales negros y el exigente reto en el viernes de salvación, 10 participantes de MasterChef 24/7 se llevaron delantal negro y quedaron en la "cuerda floja", pues no lograron presentar platillos que convencieran a los jueces y ahora tendrán que enfrentarse en el domingo de eliminación.



Camila

Flor (que no puede ser salvada por el público tras un castigo impuesto por Nora)

Emmanuel

Jazmín

Lancer

Michelle

Carmen

Claudia

Diego

Luis

Por otra parte, los que pueden estar tranquilos porque ya tienen una semana más asegurada en el balcón de MasterChef 24/7, son: Ramahá, ganador del reto en equipos y que decidió salvar a Ixdit y Daniela. Antrax fue el cocinero con más votos del público. Mientras que Nora y Julio subieron en la última oportunidad de las salvaciones en viernes.

Recuerda que puedes salvar a tu cocinero favorito a través de las votaciones (a excepción de Flor). Solo tienes que entrar al sitio o app de Azteca UNO y repartir los 10 puntos GRATIS.