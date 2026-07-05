Esta es la cantidad de snacks que puede recibir tu mascota

Los snacks son pequeños premios que tu mascota suele recibir con mucho gusto; con ellos podemos premiar sus buenas acciones, reforzando ciertas actitudes dentro de su adiestramiento. Aunque es una gran opción, los expertos recomiendan que hay que tener cuidado con la cantidad de postres que suelen recibir al día.

Para que comiences a cuidar la alimentación de tu mascota, te detallaremos las cantidades recomendadas, recomendaciones que los expertos han resaltado.

¿Cuántos snacks le puedo dar a mi mascota?

La cantidad de snacks que puede recibir tu mascota va a depender de ciertos factores, pero la regla de oro nos indica que su consumo es del 10% de la ingesta calórica que tiene al día, mientras que el restante, que sería el 90%, va a ser exclusivamente para su alimentación diaria. Por ejemplo, si tu perro al día come 60 gramos al día de sus croquetas, tú le vas a dar un máximo de 6 gramos de bocadillos.

Para que no te estreses, un portal de una reconocida marca de alimento para animales recomienda las cantidades que deben recibir los animales domésticos:

Gatos de una a 2 piezas, pero gatos activos pueden subir su ingesta hasta 3 piezas.

Perro pequeño hasta 2 piezas.

Perro mediano hasta 4 unidades.

Perros grandes pueden llegar hasta las 6 piezas.

Recordemos que son bocadillos, por lo que de ninguna manera deben sustituir su dieta balanceada, así que no excedas esas cantidades. Además, no olvides acudir al veterinario, ya que deberás basarte en la cantidad de actividad que tiene el gatito o perrito.

¿Cómo evitar la ansiedad o dependencia de los snacks?

Hay que tener cuidado con la forma en que usamos los snacks, ya que al no manejarlos apropiadamente podemos generarles cierta dependencia a tu mascota, provocando momentos de ansiedad. Preferentemente, considera usar los siguientes puntos:

No lo uses como sustituto de atención, ya que se va a hacer demandante al respecto.

No lo apliques para calmar comportamientos negativos (ladrar, llorar o saltar), ya que vas a reforzar aquello que no te gusta, enviando un mensaje equivocado.

En ocasiones usa los premios y alternarlos con juegos, el cambio de tu voz y algunos mimos.