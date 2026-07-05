Los 7 trucos que debes usar para eliminar las canas de las cejas

Al hablar sobre eliminar las canas, usualmente pensamos en el cabello, pero solemos olvidar que también aparecen en las cejas, situación que al instante puede hacernos lucir una mirada avejentada o cansada; por suerte, es posible arreglar ese problema.

Para que puedas lucir una mirada espectacular, te detallaremos 7 trucos que debes usar, alternativas poco conocidas que se convertirán en tu aliado al instante.

¿Qué hacer si me salen canas en las cejas?

Las cejas, al ser una zona del rostro muy expresiva y que enmarca la mirada, pueden hacerlos lucir más grandes, en especial ante la presencia de los pelos blanquecinos. Para que puedas eliminar las canas de esa zona, estos son los 7 trucos que debes aprovechar:

Tinte para cejas: Un producto que puedes usar al instante para pintar los filamentos fácilmente.

Henna: Hay tratamientos con henna que te pueden ayudar a pintar el vello, además de darnos un efecto de mayor densidad.

Micropigmentación: Ideal para quienes padecen de canas muy visibles o con poco vello, con el que lograrás un efecto semipermanente en tu mirada.

Microblading: Con una duración de hasta 18 meses, se destaca por tener un diseño personalizado que favorece el rostro de cada persona.

Geles fijadores con color: Otra alternativa instantánea que puedes usar en tu rutina de maquillaje, además de fijar los pequeños vellos.

Sombras en polvo: Ideal para tener un acabado más natural y difuminado; no olvides usar tonalidades ligeramente más claras al color de tu melena.

Lápiz de precisión: Si tienes canas rebeldes o poco pobladas, es la gran alternativa para poder simular cada vello.

¿Por qué no arrancarse las canas?

Para eliminar las canas en las cejas, muchos pensarían que es la mejor alternativa arrancarlas, pero no siempre es así, ya que estas pequeñas acciones lo único que van a hacer es debilitar el folículo piloso, haciendo que después no vuelva a crecer, generando espacios sin vello.

Para lucir una mirada espectacular, aprovecha todos los trucos que te dimos; te dará un aspecto muy juvenil y fresco en tu mirada. Prueba con todas las opciones y adopta la que mejor se adapte a ti.