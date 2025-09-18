El cantante Bobby Pulido se postuló para congresista en Estados Unidos

Desde hace mucho tiempo, la canción llamada ‘Desvelado’ se convirtió en un éxito mundial, su letra y la música la volvieron la sensación del momento, al grado que ese sencillo de Bobby Pulido, sigue siendo uno de los favoritos.

Sin embargo, el cantante sorprendió al público en su momento, ya que talento lo colocó como uno de los grandes artistas. Ahora, Bobby Pulido se hizo viral y no por otro sencillo, sino porque anunció oficialmente que será candidato al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas.

Con esto está cambiando el rumbo en su carrera profesional y en su vida profesional, pues tendría un nuevo objetivo. Incluso, en un reciente encuentro con los medios de comunicación el famoso compartió:

Mi comunidad me ha dado todo: mi identidad, mis valores y mi carrera. Hoy quiero retribuir ese cariño sirviendo en el Congreso, asegurándome de que nuestras voces sean escuchadas y nuestras necesidades respetadas

¿Cuál es el objetivo de Bobby Pulido?

Además, por medio de sus plataformas sociales, compartió con su público que tomó esta decisión a causa de que él pudo conocer historias de las personas y así acercarse a la comunidad. Por tal razón, se siente preparado para poder representar a las personas ante el Congreso.

Incluso, detalló que una de las cosas que le gustaría atender de manera inmediata es el tema de los salarios, mejor atención médica, mejores escuelas, también el papel y respeto que merecen los latinos.

Vengo de Edinburg. Soy nieto de gente trabajadora que me enseñó a nunca rendirme. También soy padre de cuatro hijos que merecen todas las oportunidades para un futuro mejor

Para quienes no conozcan, Bobby Pulido es un cantante que comenzó su carrera en la década de los 90. En 1995, lanzó su álbum debut ‘Desvelado’ que se convirtió en un éxito rotundo con más de 2 millones de copias vendidas.

