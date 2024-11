Bobby Pulido anuncia su retiro de la música y ahora se dedicará a esto

Este viernes 22 de noviembre los fans de Bobby Pulido han recibido una mala noticia, pues el cantante de música texana ha decidido retirarse por un tiempo de la música para dedicarse a una cosa totalmente diferente, no sin antes hacer una gira de despedida.

El intérprete de temas como “Desvelado”, “Ojalá que te Animes” y “Se Murió el Amor”, entre otras, compartió que en el 2025 se despedirá de los escenarios, pues ya tiene otros planes para 2026 y nada tienen que ver con el canto.

Te puede interesar: Esto dice la canción de Ryan Castro sobre Ángela Aguilar que hizo enfurecer a Pepe Aguilar

¡Ahora quiere ser la esposa! Carmen rentó su vientre y se enamoró [VIDEO] Carmen rentó su vientre por gusto y se enamoró del papá. Asegura que es buena opción para ser la esposa de Edgar, aunque se arrepiente de su decisión.

¿Por qué Bobby Pulido se retirará de la música?

En un evento especial que el propio Bobby Pulido transmitió en su cuenta de Facebook, compartió que en el año 2026 incursionará de lleno en el mundo de la política en donde buscará obtener un cargo público, esto con el fin de desarrollar su carrera en Ciencias Políticas.

¿Qué dijo Bobby Pulido? El cantante manifestó que esta no es una decisión que haya tomado de la noche a la mañana, ya que le tomó un tiempo tomar esta determinación:

“En 2026 estaré postulándome en un cargo político, en un intento por cumplir mi sueño de toda la vida, servir a mi gente. Por ahora no puedo revelar a qué puesto me postularé ni ningún detalle, la gente agotada de una temporada política, en su debido momento todos sabrán lo que represento y en qué capacidad me gustaría vivir”, dijo el cantante con más de 30 años de trayectoria.

Te puede interesar: Kate Cassidy, novia de Liam Payne, despide al cantante con emotivo mensaje

¿Dónde será la gira de despedida de Bobby Pulido?

Aunque Bobby Pulido todavía no da a conocer cuáles serán las fechas que programará para su gira de despedida en 2025, muchos de sus fans esperan que pueda recorrer diversas partes de México y Estados Unidos.

“Hoy estoy anunciando mi gira de despedida para el próximo año. No es una decisión que haya tomado a la ligera, la he pensado mucho, siento que mi vida ha cerrado un círculo completo”, finalizó.