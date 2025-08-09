Canelo Álvarez ya tiene 5 hijos y muy pocos los conocen: ellas son sus madres

Canelo Álvarez le dio la bienvenida a su quinta hija, junto a su esposa Fernanda Gómez; sin embargo, muchos de sus fanáticos no sabían la cantidad de hijos que tiene el pugilista y que todos son de diferentes madres. Por ello, aquí un recuento de la vida personal del boxeador más allá del ring.

El originario de Guadalajara anunció el pasado 8 de agosto el nacimiento de Eva Victoria, la más pequeña de su descendencia, en su cuenta de Instagram. Y es en las mismas redes sociales donde ha dejado ver la cercanía que tiene con el resto de los pequeños: Emily Cinnamon, Mía Ener, María Fernanda y Saúl Adiel.

Emily Cinnamon, la primogénita de Saúl “Canelo” Álvarez

La primera hija del deportista nació como fruto de su relación con Karen Beltrán, a quien conoció cuando todavía era una estrella del boxeo. De hecho, no fue hace muchos años que la quinceañera de la adolescente se volvió viral por lo exéntrica que fue.

Mía Ener, la más desconocida de los hijos de Canelo

Poco se sabe de la niña, dado que su madre, la modelo Valeria Quiroz, no ha hecho pública la relación que mantuvo con el pugilista; así como tampoco la convivencia que este pueda tener con la menor. Ha tratado de mantenerla fuera del ojo público.

María Fernanda, la otra hija de Álvarez

Aquí es justo donde comienza la historia de la familia actual del tapatío. En 2017 él y Fernanda le dieron la llegada a su primera hija en común, y la tercera de Canelo. Si bien cuando la niña nació ellos se habían tomado un tiempo, decidieron retomar su relación cuatro años después y se casaron.

INSTAGRAM: @fernandagmtz

Saúl Adiel es el único hijo varón

Justo en el momento en el que Álvarez y Gómez habían terminado, el pugilista entabló un noviazgo con la empresaria Nelda Sepulveda. De allí nació el pequeño Saúl Adiel, quien hasta el momento mantiene una gran cercanía con su progenitor.