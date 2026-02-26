Famosa cantante es detenida luego de atropellar a un repartidor; el hombre se encuentra grave

Francisca Maira, mejor conocida como Fran Maira atropelló a un joven repartidor, mismo que se encuentra en un estado grave de salud. Te compartimos todo lo que se sabe sobre esta delicada situación.

¿Cómo ocurrió el accidente en donde Fran Maira atropelló a un hombre?

La reconocida artista chilena Fran Maira se volvió tendencia en redes sociales luego de que atropellara a un joven repartidor de 23 años de edad en Chile. De acuerdo con la información difundida, los hechos se llevaron a cabo el pasado martes 24 de febrero en la avenida La Dehesa, en Lo Barnechea.

¿Cómo se encuentra el joven repartidor?

Hasta el momento se sabe que; desafortunadamente, el joven (mismo que se dirigía en su motocicleta a hacer un reparto por su trabajo cuando el accidente ocurrió) se encuentra en un estado crítico de salud, esto luego de que lo tuvieran que reanimar en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos aunque posteriormente tuvo que ser dirigido de forma urgente a la Clínica Universidad de Los Andes.

¿Cuál es la situación legal de la cantante Fran Maira?

De acuerdo con la información que se ha difundido se sabe que la famosa cantante cuenta con un arraigo nacional. Hasta el momento la artista tampoco ha dado ningún tipo de declaración. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones de testigos Fran Maira entró en un estado de “shock”, razón por la que incluso una mujer tuvo que ayudarla cuando todo ocurrió. “Una chica se tuvo que parar a ayudarla porque la camioneta estaba prendida y estaba botando bencina, entonces se pudo haber prendido” fueron palabras de una persona que presenció los hechos. El video sobre el accidente le ha dado la vuelta a todo el país, razón por la que el caso se ha viralizado de forma rápida en todos lados.

Las autoridades continúan investigando todo lo relacionado al accidente, ya que aún no se determina qué conductor tenía preferencia en el paso vehicular. Esta noticia sin duda ha causado un gran impacto no solo en los fans de la famosa cantante, sino en todas las personas.