Con qué frecuencia deberías cortarte el pelo para mantenerlo sano, según especialistas

Para mantener el cabello sano, los especialistas en salud capilar recomiendan cortarlo cada 6 a 8 semanas en promedio, aunque la frecuencia puede variar según el tipo de pelo, el largo y los tratamientos que se utilicen. Este hábito ayuda a eliminar puntas abiertas, prevenir el quiebre y mantener una apariencia prolija y saludable.

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El corte regular no acelera el crecimiento, pero sí mejora la calidad del cabello. Según la tricóloga Anabel Kingsley (Philip Kingsley Clinic), recortar las puntas evita que el daño avance por la fibra capilar, lo que permite que el pelo se vea más fuerte y cuidado.

En la misma línea, la Academia Americana de Dermatología señala que mantener las puntas en buen estado es clave para conservar la salud general del pelo. Esta es la frecuencia para hacer un corte de cabello.

¿Cada cuánto cortarse el pelo según tu tipo de cabello?

Desde la firma L’Oréal Professionnel recomiendan adaptar la frecuencia de corte al nivel de daño y a la rutina capilar de cada persona. La frecuencia ideal depende de las características individuales del cabello y del estilo que se lleve:

Cabello corto (pixie, bob, etc.)



Cada 4 a 6 semanas

Mantiene la forma del corte

Evita que pierda estructura

Cabello medio a largo



Cada 6 a 8 semanas

Elimina puntas abiertas

Conserva el largo sin sacrificar salud

Cabello rizado o con textura



Cada 8 a 12 semanas

Menor frecuencia por su forma natural

Se prioriza la hidratación y definición

Cabello dañado o decolorado



Cada 4 a 6 semanas

Requiere mayor mantenimiento

Previene el quiebre y la sequedad

¿Por qué es importante cortar el cabello con regularidad?

Más allá de lo estético, recortar el cabello tiene beneficios clave para la salud:



Previene las puntas abiertas : evita que el daño se extienda.

: evita que el daño se extienda. Mejora la apariencia general : el cabello luce más brillante y prolijo.

: el cabello luce más brillante y prolijo. Reduce el quiebre : mantiene la fibra capilar más fuerte.

: mantiene la fibra capilar más fuerte. Facilita el peinado : menos enredos y mayor manejabilidad.

: menos enredos y mayor manejabilidad. Favorece un crecimiento saludable: aunque no crece más rápido, crece en mejores condiciones.

La dermatóloga Wilma Bergfeld, especialista en salud capilar de la Cleveland Clinic, sostiene que el mantenimiento regular del cabello es fundamental para preservar su integridad y evitar daños mayores. Establecer una rutina de corte adecuada no solo mejora el aspecto del cabello, sino que también contribuye a su salud a largo plazo.