Maxine Woodside sorprende al posar desnuda a sus 77 años y promueve el mensaje de amor propio

Maxine Woodside posó sin ropa a los 77 años de edad, la conductora sorprendió a todos luego de tener una sesión de fotos desnuda. En este hecho, la comunicadora pudo dar un mensaje sobre la percepción de la edad y el cuerpo; por lo que, uno de sus objetivos principales es lucir una imagen sin filtros, sin retoques y sobre todo, auténtica.

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¿Cómo fue la sesión de fotos de Maxine Woodside, donde posó desnuda?

Esta sesión de fotos sin ropa de Maxine Woodside fue una idea del fotógrafo Uriel Santana, quien tiene como meta erpresentar el cuerpo humano. Durante este suceso, la conductora dijo: “Cuando me habló, nunca me había mostrado sin ropa, porque no es un cuerpo como el que tienen las chavas, que tiene una cinturita; les hacía falta una abuelita como yo y dije: ´voy´”, declaró la comunicadora.

Por otro lado, Woodside señaló la confianza entre el fotógrafo y ella, la cual se basa en muchos años de respeto y cariño, estos factores fueron determinantes para que la conductora de 70 años aceptara; y en entrevistas para algunos medios dijo lo siguiente: “Pudimos tener el mismo cariño, admiración y respeto; es la ventaja de ser abuela, que a todos los conoces desde que eran chiquitos”.

¿Quién es Maxine Woodside?

Está locutora es un referente de la radio en México, y cuenta con una muy basta trayectoria donde se ha destacado por su profesionalismo, sin embargo, pocos saben que, en el pasado y antes de convertirse en un ícono de los medios de comunicación, la también conductora probó suerte en el mundo del modelaje; además también fue la Chica del Clima entre otras tantas más profesiones.

Maxine comenzó su carrera como modelo para botas, pero como acaparaba toda la atención de una manera fácil, pudo tener un contrato en una televisora; fue aquí donde logró sus primeros pininos y se encargaba de dar el pronóstico del tiempo en un programa de noticias. Posteriormente pudo desempeñarse en otros noticieros donde permaneció hasta 18 años, pero una lesión en la columna la alejó de las cámaras.

Aunque estuvo alejada de las televisoras, nunca perdió el gusto por su profesión, y fue así como incursionó en el mundo del radio, primero como productora y posteriormente como titular, de un programa famoso que se transmite desde 1989; a lo largo de su camino ha tenido a varios alumnos que se dedican al periodismo de espectáculos.

