Christian Nodal le habría sido infiel a Ángela Aguilar: ¿Cuáles son las pruebas que lo comprometen?

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, ha sido una de las más polémicas de los últimos tiempos. En las redes sociales la pareja tiene una gran cantidad de haters que están expectante de cada paso para salir a atacar.

De esta manera, en el marco de la boda de Nodal y Aguilar, han surgido en las redes sociales una teoría en la que manifiestan que el cantante le es infiel a su esposa con la violinista que lo acompaña en sus conciertos.

¿Cuáles son las pruebas que afirmarían que Christian Nodal es infiel?

Un usuario de TikTok logró captar el momento en que Ángel Aguilar sorprendió a su esposo en uno de sus conciertos. En el mismo clip es que se pueden ver las reacciones de los músicos.

En tono de broma es que esta cuenta creó una conversación falsa basada en las caras que hicieron la cantante y la violinista.

Las respuestas de los usuarios no se hicieron esperar por lo que comenzaron a comentar:“cara de: si supieran lo que hicimos antes de salir al escenario”, “la del violín sus gestos indican algo”, “la del violín agarrando su cabello, las mujeres sabemos que significa” o “la del violín: si hablo no pasan navidad juntos”.

Por el momento no hay una palabra oficial de parte de ninguno de los involucrados pero se volvieron rápidamente tendencia en las redes sociales por los gestos que surgieron de manera tan natural.

¿Cuándo será el casamiento Nodal y Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar habría manifestado en un encuentro con sus fans, la fecha en la que se llevará a cabo la celebración. Así es que dijo “Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”.

La pareja no ha confirmado si su boda será pero las posturas entre el “mayo” de Ángela y el “2026” de Nodal deja al público con muchas dudas sobre cuándo será la fecha oficial de una de las bodas más esperadas.

