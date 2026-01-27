Cantante lanza polémica canción para Ángela Aguilar, ¿de qué trata?

Han pasado varios años desde que su nombre estuvo vinculado a cuestiones polémicas y, desde aquel momento, su presencia no deja de ser tendencia en el mundo de las redes sociales. Ahora, Ángela Aguilar vuelve a ser motivo de debate luego de una canción lanzada que es una clara referencia hacia su persona.

Han pasado casi dos años desde que se conoció su relación amorosa con Christian Nodal y, desde aquel momento a la fecha, la integrante de la Dinastía Aguilar no deja de ser tendencia. Ahora bien, ¿cuál es la última gran polémica en la que está involucrada Ángela Aguilar, cantante de 22 años de edad?

¿Fan de su relación? Así suena la canción que habla sobre Ángela Aguilar

Fue a través de un video publicado en su cuenta de TikTok que la cantante argentina Yami Safdie compartió una canción de su autoría, misma en la que se comparte un fragmento de la misma que, dijo, es dedicada a los “fans de su relación”, un hecho que generó mucho debate en las redes sociales por su clara referencia a Ángela Aguilar.

Cabe mencionar que la frase “fan de su relación” guarda estrecha relación con la integrante de la Dinastía Aguilar y el comentario que hizo en una foto en donde aparece Cazzu y Christian Nodal, quien antes de ser su esposo tuvo un vínculo amoroso con la argentina, con quien de hecho tiene una hija llamada Inti.

Por tal motivo, esta situación generó que los usuarios aseguraran que es una clara referencia a lo vivido por Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar en el pasado, pues desde aquel momento a la cantante de 22 años se le ha vinculado con cuestiones de infidelidad que no la han permitido desenvolverse en el mundo de la música como quisiera.

¿Qué respondió Ángela Aguilar tras esta canción?

Cabe mencionar que, hasta el momento, Ángela Aguilar no ha concedido declaraciones respecto a esta nueva melodía, por lo que sus fans esperan que lo haga con el pasar de los días. Por lo pronto, vale decir que, pese a las polémicas, su matrimonio con Christian Nodal ha superado varias situaciones complicadas hasta ahora.