Cantante recibe un duro botellazo en la cara en pleno concierto en México: su reacción dejó a todos sorprendidos

El vocalista del grupo Los Titanes de Durango, Sergio Sánchez Ayon, recibió un duro botellazo en la cara en pleno concierto en México. Aunque le dolió mucho, se mostró tranquilo y explicó al público que “él perdona”, una reacción que dejó a todos sorprendidos.

El momento ocurrió en el municipio de Santa María Zacatepec, en Puebla, este 7 de diciembre. Un video que fue grabado por los asistentes al concierto se hizo viral en TikTok, y consiguió más de medio millón de reproducciones.

Allí, el cantante explicó qué fue lo que pasó. Con micrófono en mano, se dirigió al público y explicó que no es la primera vez que le pasa este tipo de altercados en sus shows. Afortunadamente, dijo, no se trató de un balazo. “La neta no hay pedo, hay que perdonarlo alv”, gritó, mientras se sobaba la mandíbula, el lugar en donde le cayó la botella de cerveza.

Quienes vieron el clip lamentaron que este tipo de agresiones ocurran cada vez más seguido: “No entiendo a la gente que lanza botes o botellas en los conciertos”, “La raza que avienta la cerveza a lo loco y lanza botellas ni se diga”. Otros aplaudieron su actitud y profesionalismo para continuar con el show: “Este compa es chido, es superhumilde”, y “Hubiera sido otro artista con eso fácilmente para el concierto y se va”, decían algunos.

El cantante de Los Titanes de Durango no se mostró molesto tras el botellazo.|(INSTAGRAM)

La banda de regional mexicano inició una gira navideña con varios conciertos. Tiene programado visitar Michoacán, Zacatecas, Estado de México, San Luis Potosí, y Tamaulipas.

Eduin Caz lanzó un botellazo en pleno concierto

Hace unos días, otro cantante, el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, estuvo involucrado en una situación similar. Sin embargo, él fue quien utilizó una botella de vidrio para lanzarla a una pantalla en uno de sus conciertos.

Y es que, según informes, el cantante de “El Beneficio de la Duda” se molestó porque le quedaba poco tiempo para terminar su show, y se lanzó contra la pantalla que mostraba el tiempo restante: “Bogotá está triste porque ya se acabó el tiempo. De aquí nos vamos hasta que se amanezca”, dijo frente al público.

Luego, en redes sociales, Caz se arrepintió de sus actitudes y pidió perdón. Luego, escribió: “Mándenme a dónde deposito lo de la tele”.