Bikinis que estilizan la silueta y serán tendencia este año

Las tendencias en bikinis para la temporada primavera-verano 2026 están marcadas por dos principales aspectos: el regreso a modas del pasado y una apariencia minimalista basada en el principio "menos es más".

Aquí te presentamos cómo puedes usar la moda a tu favor para estilizar y equilibrar tu figura, dependiendo de tu tipo de cuerpo. Y cómo el elegir bien un traje de baño te dará comodidas y estilo en los días de playa o fiestas de alberca.

Los bikinis en tendencia que estilizan tu silueta

Piezas combinadas

Una tendencia DIY en la que puedes "reciclar" trajes de baño de temporadas pasadas y combinarlos para usarlos a tu favor.

Combinar dos piezas de diferentes bikinis es versátil y se adapta a cualquier figura|Pinterest

Puede usarse en cualquier tipo de proporciones ya que la tendencia se adapta dependiendo de las necesidades de cada persona.

Metálicos y texturas

Son lo más popular para quienes busquen un look atrevido, además pueden emplearse en diferentes cortes y estilos.

Los bikinis metálicos o con textura lucen bien en cuerpos de caderas anchas|Pinterest

Ideales para cuerpos de rectángulo y caderas anchas, ya que las texturas añaden volumen tridimensional.

Estampados geométricos

Muy estilo retro, como los polka dots o lunares, los detalles geométricos como los cuadros que regtresan con fuerza y otros patrones que crean efectos visuales dinámicos.

Los bikinis polka dots pueden equilibrar las figuras tipo pera|Pinterest: @chloesvanity

Estilizan los cuerpos tipo pera, especialmente si los estampados se concentran en el top para añadir volumen y equilibrar la figura.

Cortes asimétricos

De la mano con el minimalismo, son diseños limpios, generalmente en colores neutros en donde todo lo que destaca son los cortes "inesperados", como aberturas o escotes a un solo hombro.

Los cortes asimétricos estilizan las figuras de hombros anchos|Pinterest

Ideales para cuerpos tipo círculo o triángulo invertido, especialmente aquellos de un solo hombro, ya que rompen con la horizontalidad y hace lucir los hombros más angostos.

Aro o Underwire

Una tendencia del pasado que regresa con fuerza este 2026 y consiste en tops inspirados en lencería vintage, ofreciendo soporte al busto y una apariencia sofisticada.

Los bikinis underwire simulan ropa interior vintage y favorecen a cuerpos rectangulares|Pinterest

Las siluetas que se favorecen con estos bikinis son las rectangulares o las que tienen forma de reloj de arena, ya que crean una separación visual clara entre el pecho y la cintura.