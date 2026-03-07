Bikinis que estilizan la silueta y serán tendencia este año
Descubre cuáles son los mejores bikinis según tu tipo de silueta, te estilizarán y te harán lucir moderna durante la temporada primavera-verano 2026
Las tendencias en bikinis para la temporada primavera-verano 2026 están marcadas por dos principales aspectos: el regreso a modas del pasado y una apariencia minimalista basada en el principio "menos es más".
Aquí te presentamos cómo puedes usar la moda a tu favor para estilizar y equilibrar tu figura, dependiendo de tu tipo de cuerpo. Y cómo el elegir bien un traje de baño te dará comodidas y estilo en los días de playa o fiestas de alberca.
Los bikinis en tendencia que estilizan tu silueta
- Piezas combinadas
Una tendencia DIY en la que puedes "reciclar" trajes de baño de temporadas pasadas y combinarlos para usarlos a tu favor.
Puede usarse en cualquier tipo de proporciones ya que la tendencia se adapta dependiendo de las necesidades de cada persona.
- Metálicos y texturas
Son lo más popular para quienes busquen un look atrevido, además pueden emplearse en diferentes cortes y estilos.
Ideales para cuerpos de rectángulo y caderas anchas, ya que las texturas añaden volumen tridimensional.
- Estampados geométricos
Muy estilo retro, como los polka dots o lunares, los detalles geométricos como los cuadros que regtresan con fuerza y otros patrones que crean efectos visuales dinámicos.
Estilizan los cuerpos tipo pera, especialmente si los estampados se concentran en el top para añadir volumen y equilibrar la figura.
- Cortes asimétricos
De la mano con el minimalismo, son diseños limpios, generalmente en colores neutros en donde todo lo que destaca son los cortes "inesperados", como aberturas o escotes a un solo hombro.
Ideales para cuerpos tipo círculo o triángulo invertido, especialmente aquellos de un solo hombro, ya que rompen con la horizontalidad y hace lucir los hombros más angostos.
- Aro o Underwire
Una tendencia del pasado que regresa con fuerza este 2026 y consiste en tops inspirados en lencería vintage, ofreciendo soporte al busto y una apariencia sofisticada.
Las siluetas que se favorecen con estos bikinis son las rectangulares o las que tienen forma de reloj de arena, ya que crean una separación visual clara entre el pecho y la cintura.