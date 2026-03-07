3 claves del Feng Shui para desbloquear la energía en casa

La vida de las personas se encuentra regida no solo por sus decisiones y procederes, sino que muchos entienden que existen fuerzas o energías superiores que acompañan y van dando algunos trazos en nuestro destino.

Es por eso que existen creencias como el Feng Shui, la Astrología o la Numerología, que no dejan de sumar adeptos que creen en la conexión de ciertas energías con sus vidas. En este punto, atraer energías positivas a nuestro día a día se convierte en algo fundamental para nuestro bienestar.

El Feng Shui y las energías

Entre las creencias nombradas, el Feng Shui se presenta como una filosofía oriental que lleva muchos años ofreciendo consejos sobre cómo lograr la armonía en nuestro hogar y lugares que frecuentamos. La idea es lograr que las energías positivas del universo lleguen a nosotros.

Para que esas energías impacten en nuestra vida, el Feng Shui advierte que debe lograrse esa armonía porque así no habrá obstáculos y las energías podrán fluir libremente. Para ello, esta creencia ofrece tips o consejos que permiten lograr ese objetivo.

Claves para desbloquear energías en casa

En torno a lo señalado, para que las energías fluyan en nuestra casa y atraigamos fácilmente la prosperidad, podemos seguir las recomendaciones de esta filosofía oriental. El Feng Shui propone 3 claves para desbloquear las energías:

El dormitorio - El templo del descanso: La simetría es clave. No se trata solo de tener dos mesas de luz, sino de enviar un mensaje al subconsciente de que hay espacio para el otro (o para uno mismo en equilibrio).



El consejo del espejo: Si ya tienes un espejo frente a la cama y no puedes moverlo, puedes cubrirlo con una tela bonita por las noches. Esto evita que la energía "rebote" mientras duermes, permitiendo un sueño más profundo.

Colores: Prioriza tonos tierra o pasteles para fomentar la serenidad.

La Cocina - El corazón de la abundancia: En el Feng Shui, la cocina representa la riqueza. Mantener los quemadores limpios no es solo higiene; simboliza que todos tus canales para generar recursos están despejados.



Dato extra: Intenta usar todos los fuegos de la hornalla de forma rotativa. Usar siempre el mismo puede estancar la energía en un solo aspecto de tu vida.

Frutas frescas: Un cuenco con frutas (especialmente naranjas) sobre la mesa de la cocina atrae vitalidad y prosperidad.

Los espejos - dinamizadores de energía: Son "aspiradoras" de energía. Su ubicación determina si el flujo se queda en casa o se escapa.

