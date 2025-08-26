¿Cuánto dinero tendría que pagar Christian Nodal si se confirma su infidelidad a Ángela Aguilar?

La pareja de artistas mexicanos no para en cuanto a la generación de polémicas. Cada vez que salen a declarar o se les percibe en algún video, lejos de que las personas y la prensa ya los tiene en la mira, algo surge como material para comentar. En esta ocasión hay algo muy sospechoso con Christian Nodal, lo cual le costaría un dineral para restituir el daño a su actual esposa. ¿Es el final del amor entre estos dos jóvenes artistas?

¿No es suficiente? Cazzu rompe el silencio sobre la pensión alimenticia de Christian Nodal TV Azteca [VIDEO] Cazzu habló de la pensión alimenticia que Christian Nodal le proporciona y reaccionó ante los cuestionamientos sobre la relación que lleva el cantante de regional mexicano con su hija Inti.

Te puede interesar - ¿Qué pasó con Ángela Aguilar cuando Pepe Aguilar se enteró del gusto entre ambos?

¿Hay pruebas de que Christian Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar?

Entre la dinámica tan ajetreada que ha envuelto al intérprete de “X Perro” en su vida amorosa, el acuerdo matrimonial entre la hija de Pepe Aguilar y el nacido en Caborca tendría una cláusula anti engaños. Según información extraoficial, desde el momento de consumar el matrimonio hasta el 2027 habría una sanción sobre Christian Nodal si este concretaba algún acto de infidelidad.

Y esto volvió a la conversación mediática porque se filtraron unos audios donde supuestamente Nodal coqueteaba con una fanática. Esto activó la alerta y los medios de comunicación repitieron dicha información. En caso de comprobarse algún acto contra su relación con Ángela, el de Sonora debería pagar 12 millones de dólares.

¿Qué más dice el contrato prenupcial firmado por Christian Nodal?

Esta información se reveló en el canal de YouTube de Michell Ruvalcaba, donde supuestamente se le filtró este contrato de la boda entre Nodal y Ángela. Además de la millonaria paga, también se iniciaría un divorcio de inmediato. Dicho acuerdo vino de parte de Pepe Aguilar para salvaguardar la integridad de su hija ante un conocido hombre con múltiples relaciones amorosas.

Esta información no ha sido confirmada y los audios no han generado reacciones de las partes oficiales. Ante eso, solamente queda la espera respecto de algún anuncio en cuanto a la relación entre dos personas que cada que pueden indican que todo marcha de maravilla en sus vidas.

Seguir leyendo - ¿Qué es el manual de la buena esposa y por qué las redes están indignadas por él?