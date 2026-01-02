Reconocida actriz pide muerte asistida: ¿por qué y de quién se trata?
Una famosa actriz canadiense enfrenta problemas de salud mental desde que era una niña. Hizo un impactante pedido a las autoridades de su país.
No todo en la vida de los famosos es color de rosas. Aunque sus vidas nos resulten asombrosas, como cualquier otra persona están expuestos a diferentes situaciones o circunstancias que deben afrontar y que puede sumergirlos en momentos muy duros.
Un claro ejemplo de ello es lo que vive Claire Brosseau, reconocida actriz canadiense que desde que era niña sufre problemas psicológicos y ahora, a sus 48 años, ha hecho un impactante pedido a las autoridades de su país.
¿Qué le sucede a Claire Brosseau?
Como se mencionó, desde que Claire Brosseau era solo una niña viene atravesando problemas de salud mental que la acompañan hasta el día de hoy. La actriz ha pasado por diferentes tratamientos, estudios, terapias y medicamentos, pero parece que nada surte efecto en ella.
„…Canada's Medical Aid in Dying (MAiD) program in 2021, which allows those with 'grievous and irremediable medical conditions' to end their life with the assistance of a doctor.“— Claudia Felbermayer 🇦🇹🎡🌭 (@psi_001) January 1, 2026
Mental illness is NOT A irremediable DISEASE!https://t.co/9HSIBmK34G
Claire Brosseau enfrenta enfermedades como trastorno de ansiedad, depresión maníaca, ideación suicida crónica y trastorno de abuso de sustancias. Tras no poder atenuarlas, su vida no ha sido para nada fácil motivo por el cual ha hecho un impactante pedido.
¿Qué solicita Claire Brosseau?
Desde fines de 2021, Claire Brosseau viene solicitando a las autoridades de Canadá que se la incluya en el programa “Ayuda Médica para Morir”, dando a conocer todos los motivos por los cuales ha tomado esta decisión, incluso afirmando que ella misma ha atentado contra su vida en reiteradas oportunidades.
Sin embargo, las legislaciones vigentes no incluyen a personas que padecen enfermedades psiquiátricas y el programa solo está destinado a pacientes con “condición médica grave e irremediable”. Por lo tanto, Claire Brosseau ha interpuesto una demanda a través de la organización Dying With Dignity Canadá ya que considera que ha sido discriminada por no permitirle acceder a una muerte asistida.