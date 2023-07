¿Qué personas pueden solicitar el divorcio en un matrimonio?

El divorcio puede ser solicitado ya sea por una o ambas partes del matrimonio, teniendo en consideración la existencia de hijas e hijos, pensiones alimenticias y acuerdos respecto a los bienes patrimoniales.

Cada una de las entidades federativas define al divorcio en su Código Civil local, teniendo algunas variantes y formas de proceder al mismo, pero el objeto es esencialmente el mismo.

El divorcio en México ha tenido cambios importantes en su concepción social. Hace aproximadamente 50 años o más, el divorcio era socialmente mal visto al considerar al matrimonio un vínculo indivisible y que de romperse, las personas separadas no podrían volverse a casar mientras viviera su cónyuge anterior. Dada la fuerte carga ideológica moldeada por diversos facotres, pero en especail la religión, el divorcio resultaba ser un acto vergonzoso que iba en contra de las buenas costumbres y la moral, procurando mantener el vínculo matrimonial pese a que las condiciones de convivencia familiar no fueran las mejores.

Con el paso de los años y un cambio de visión social sobre el matrimonio y las expectativas que genera, ocurre un incremento en el número de divorcios, empujado por un contexto social, familiar, económico y personal diferente, en el que el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia es uno de los principales motores de cambio.

¿Cómo funciona?

Tanto el matrimonio como el divorcio, son decisiones que las personas pueden tomar libremente. El matrimonio puede tanto contraerse como disolverse, y se disuelve en el momento en que la pareja o una de las partes lo soliciten. En el caso del divorcio, en todos los estados de la república mexicana existe, según sea el caso, el divorcio administrativo y por vía judicial.

Si por diversas razones, has decidido recurrir al divorcio para terminar el lazo matrimonial, lo primero que debe hacer es identificar qué tipo de divorcio es el que requiere.

En caso de un divorcio administrativo, corresponde llevarlo a cabo por la vía del Juez u Oficial del Registro Civil del domicilio de los cónyuges. Recordemos que el divorcio administrativo se da cuando ambas personas, de común acuerdo, deciden disolver el vínculo matrimonial, hayan liquidado la sociedad conyugal si bajo este régimen se contrajo el matrimonio. Ninguna de las partes debe estar en estado de gravidez, no es necesario tener hijos, y si los hay, deben ser mayores de edad y que estos no requieran alimentos de alguna de las partes.

Si es un divorcio por la vía judicial, es indispensable que se acerque a la Oficina del Juez de lo Familiar para iniciar el trámite. En el divorcio por la vía judicial, no existe acuerdo sobre la solicitud de divorcio o los contenidos del convenio regulador y no requiere consentimiento de la otra parte ni alegar causas y requerirá del asesoramiento de una persona experta en Derecho.

¿Cuáles son sus causas?

Las causas que motivan el divorcio subyacen necesariamente de la convivencia que se da entre el matrimonio. No obstante, y gracias a las modificaciones a la legislación en materia civil, teniendo en cuenta el contexto que enfrentaban las mujeres para el ejercicio de su derecho a vivir una vida libre de violencia, se identificó en las causales del divorcio restricciones no justificadas para poder acceder a este derecho. Al establecerse la posibilidad de solicitar divorcio sin existir causa alguna que lo amerite, se eliminan de facto, estas restricciones no justificadas.

De acuerdo con el INEGI, las principales causas de divorcio a nivel nacional fueron: el divorcio incausado, con 65.9% (98 653), seguido por el de mutuo consentimiento, con 32.7% (48 977 y por la separación del hogar conyugal por más de un año, con o sin causa justificada, con 0.43% (644). La causa por mutuo consentimiento aplica tanto en los divorcios administrativos como en los judiciales.

En 22 entidades federativas, la principal causa correspondió al divorcio incausado y en las diez restantes, al mutuo consentimiento. El abandono de hogar, la violencia intrafamiliar, y el adulterio e infidelidad fueron las principales razones que se señalaron como causantes de divorcio en nuestro país.