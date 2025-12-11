Captan a Andy Dick inconsciente en la calle; ¿quién es, cuántos años tiene y en dónde ha trabajado?

En los últimos días, las alarmas se han encendido, puesto que en las redes sociales se ha difundido un video de Andy Dick , una personalidad que fue encontrada inconsciente en la calle, situación que ha preocupado a todos los usuarios.

Considerando la forma en que han ocurrido los hechos, te detallaremos todo lo que se sabe sobre él, su edad, de quién se trata y en lo que ha trabajado. Así que no te pierdas toda la información al respecto.

¿Qué le pasó a Andy Dick?

Andrew Roane, mejor conocido como Andy Dick, es una personalidad famosa dentro del cine, el teatro y la televisión estadounidense, que nació el 21 de diciembre de 1965, quien ha logrado crear una importante carrera actoral, haciendo que su nombre se mantenga en el mundo de la farándula.

Sin embargo, parece que ahora su nombre dio un giro inesperado, en especial cuando se difundió un video desde el medio de TMZ, donde unas personas se le acercaron para ayudarle al percatarse de que estaba inconsciente en la calle.

Se explica que posteriormente acudieron a la zona paramédicos y policías, quienes se encargaron de suministrar Narcan, un medicamento que se emplea ante sobredosis de opioides, al cual pudo reaccionar al poco tiempo.

¿En qué ha trabajado Andy Dick?

La noticia sobre Andy Dick ha generado mucho impacto, en especial por las imágenes que se compartieron en las redes, donde se le ve completamente inconsciente en la calle por el consumo de drogas. Una noticia triste para quienes lo han visto en la pantalla. Dentro de los proyectos en los que ha trabajado , se destacan los siguientes:

Viaje censurado.

El empleado del mes.

La dura realidad.

Inspector Gadget.

T Bird.

2 Broke Girls

Zoolander 2

La realidad es que la lista de proyectos en los que ha trabajado es amplia, por lo que es de gran reconocimiento su trayectoria. Misma razón por la que sorprendió a todos con la terrible noticia. Aunque ya habló al respecto, no reveló qué droga le provocó esa situación.