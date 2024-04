¡Quentin Tarantino nombro al mejor actor del mundo!

El aclamado director Quentin Tarantino reveló quién sería, en su opinión, el mejor actor del mundo. Recientemente ha salido a la luz una entrevista del pasado en donde el productor, guionista, editor y actor estadounidense, señaló a Robert De Niro como el “mejor actor del mundo”. ¿Será?

¿Paris Hilton o Salma Hayek? ¡Descubre quién tiene más mascotas! [VIDEO] Nuestros conductores intentaron adivinar qué famosos son más amantes de las mascotas y tienen más a su cuidado. ¡Descúbrelo!

La exitosa carrera de Quentin Tarantino le ha permitido trabajar con actores y actrices reconocidos mundialmente. Tal es el caso de John Travolta, Brad Pitt, Uma Thurman, Samuel L. Jackson y Leonardo DiCaprio, por mencionar unos cuantos. Sin lugar a dudas, su trayectoria le da una autoridad peculiar al momento de emitir cualquier opinión en cuanto al séptimo arte se refiere.

Robert De Niro participó con Quentin Tarantino en Jackie Brown, un largometraje estrenado en 1997. En la entrevista recién divulgada, Tarantino llenó de elogios al trabajo de De Niro.

Merece su reputación como probablemente el mejor actor de su generación. Creo que es el mejor actor del mundo

¿Cuántos Oscar ha ganado Quentin Tarantino?

Quentin Tarantino puede presumir dos Premios Oscar en su trayectoria cinematográfica. El primero lo ganó por el Mejor guion original en Pulp Fiction (1994), protagonizada por John Travolta. Casi dos décadas después, llegaría su segundo galardón de la Academia por Mejor guion original en Django Unchained (2012), estelarizada por Jamie Foxx, Christoph Waltz y Leonardo DiCaprio.

Te puede interesar: Echa un vistazo a las mejores FOTOS de Salma Hayek junto a sus amigos más famosos e influyentes.

¿Cuáles son las 10 películas que ha dirigido Quentin Tarantino?

Desde 1992, Quentin Tarantino ha dirigido una decena de películas exitosas, consiguiendo nominaciones a los Oscar, Golden Globes, BAFTA y Festival de Cannes.

Reservoir Dogs (1992)

Pulp Fiction (1994)

Jackie Brown (1997)

Las dos partes de Kill Bill (2003 y 2004),

Death Proof (2007)

Inglourious Basterds (2009)

Django Unchained (2012)

The Hateful Eight (2015)

Once Upon a Time in Hollywood (2019)

La decena se completa tomando por separado los dos volúmenes de Kill Bill, aunque Tarantino las engloba en un trabajo. Recordemos que Tarantino declaró hace tiempo que sólo dirigiría 10 películas, por lo que The Movie Critic sería su despedida del séptimo arte, al menos como director.

Te puede interesar: El emotivo discurso de Guillermo del Toro tras ganar el Globo de Oro.

¿Qué se sabe de The Movie Critic?

The Movie Critic sería el décimo trabajo cinematográfico dirigido por Quentin Tarantino, a estrenarse en el 2025. En marzo del 2023, Tarantino anunció la finalización del guión, pero un año más tarde comenzaron los rumores sobre la realización del filme. En un principio se filtró que Brad Pitt sería el primer actor confirmado. Además, en The Movie Critic veríamos un universo de películas de Tarantino, por lo que la idea sonaba por de más ambiciosa (y espectacular). Sin embargo, ya no hay nada confirmado por el momento.

¿Estaremos preparados para el anunciado retiro de Quentin Tarantino?