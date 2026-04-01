Carlos Rivera deslumbra con ‘The Fate of Ophelia’ al estilo mariachi: ¿Se viene colaboración con Taylor Swift?

A través de redes sociales el nombre de Carlos Rivera se ha viralizado luego de que sorprendiera con una fusión musical, ya que publicó un video donde se le ve interpretando “The Fate of Ophelia” de Taylor Swift en español y acompañado de mariachi.

El tema original, lanzado en 2025 como parte del álbum The Life of a Showgirl, se convirtió en fenómeno global por su narrativa inspirada en el personaje de Ofelia de Hamlet. Sin embargo, la reinterpretación de Carlos Rivera le da un giro completamente distinto al incorporar el mariachi un símbolo cultural y emblemático del país y abre el debate si se trataría de una señal de colaborar próximamente con la originaria de Pensilvania, Estados Unidos. Sin embargo, todo parece indicar que solo fue una interpretación casual durante una reunión social que tuvo.

Aunque no se trata de una colaboración, la adaptación con mariachi no solo fue lo que llamó la atención, ya que también interpretó esta canción en español creando una gran conexión con el público cuando fue el turno de entonar el famoso verso: “la verdad está en la tierra, el cielo y el mar y te prometo lealtad” acompañado de una pasos sencillos de la coreografía, hasta el momento este pequeño clip de Rivera ha generado miles de reacciones en las redes sociales.

¿Cuándo se presenta Carlos Rivera en concierto en CDMX?

Esta interpretación de Rivera llega en un momento clave en la carrera del cantante, quien en los últimos meses se ha encontrado enfocado y trabajando en su nuevo proyecto musical con raíces mexicanas con el cual llega acompañado de su gira “Vida México”.

Además, Rivera continúa trabajando en nueva música y colaboraciones como la reciente que lanzó con Alejandro Fernández, quienes unieron sus voces en "La Despedida", la cual mezcla el sonido contemporáneo con lo tradicional, una fórmula que ha fortalecido su conexión con el público.

Actualmente, el exparticipante de La Academia se encuentra trabajando para su próxima presentación en la Plaza de Toros La México la cual se llevará acabo el 9 de mayo 2026 a las 20:00 horas.