Carlos Rivera cantará en vivo y gratis en el Pueblo Mágico de Huamantla

Durante toda su trayectoria artística, Carlos Rivera ha demostrado lo orgulloso que se siente del lugar en que nació: Huamantla, en Tlaxcala. Por eso se ha convertido en un vocero muy importante de turismo en el estado y cada que puede presume las tradiciones de su Pueblo Mágico.

Como ya es tradición, el cantante de 39 años tendrá una breve presentación en vivo durante La Noche Que Nadie Duerme, la fiesta más emblemática de Huamantla.

Historias Engarzadas - Carlos Rivera Parte 1 [VIDEO] Estas son las Historias Engarzadas de Carlos Rivera, ganador de la tercera generación de La Academia, hoy una de las más grandes figuras mexicanas.

Carlos Rivera cantará en vivo durante La Noche Que Nadie Duerme, en Huamantla

La Noche Que Nadie Duerme es una celebración anual que tiene lugar cada 14 de agosto y se extiende a la madrugada del día 15. En el centro histórico de Huamantla, a lo largo de 7 kilómetros se crean elaborados tapetes con aserrín pintado de colores; hay formas abstractas, dibujos de flores y mensajes, todos hechos con muchísimo cuidado por los habitantes del pueblo.

Una procesión dedicada a la Virgen de la Caridad pasa por encima de los tapetes, por lo que se trata de un arte efímero. Carlos Rivera ha resaltado el sentido de comunidad que existe en esta celebración, pues cientos de personas se unen para dar forma a los inmensos tapetes.

Desde hace varios años, el cantante mexicano acostumbra cantarle a la Virgen de la Caridad durante La Noche Que Nadie Duerme; esto lo hace desde el balcón de Casa Huamantla, hotel boutique alojado en una propiedad antigua. No es un concierto, sino una muestra de fe que Carlos Rivera tiene con la patrona de su pueblo natal.

Además de los tapetes y la procesión, en esta gran fiesta que se ha hecho sin interrupción desde 1941 suele haber pirotecnia, más música y venta de antojitos típicos. Coincide con la Feria de Huamantla, que dura todo el mes.