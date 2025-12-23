El desgarrador mensaje de la esposa del actor James Ransone tras su muerte

El pasado 19 de diciembre el mundo del espectáculo comenzó a vestirse de luto al conocerse la repentina muerte de James Ransone . El actor era conocido por sus papeles en filmes como “It” y “El Teléfono Negro” por lo que su partida ha dejado un profundo dolor en su familia, amigos y seguidores.

La noticia sobre su muerte se conoció más precisamente el pasado domingo, es que los primeros datos indicaban que el actor se habría quitado la vida. Al respecto, ni su familia ni su círculo de allegados ha brindado declaraciones.

¿Qué dijo su la esposa de James Ransone tras su muerte?

Con el pasar de los días la partida de James Ransone fue dejando huellas muy marcadas en las redes sociales. Colegas, amigos y fanáticos eligieron las plataformas digitales para despedirlo y externar sus sentimientos.

|Instagram /skippermcphee /Canva

Uno de los mensajes más conmovedores fue el de su esposa, Jamie McPhee, quien a pesar de tener un perfil bajo decidió despedirse del actor en las redes sociales. “Te dije que te he amado 1000 veces antes y sé que te volveré a amar. Me dijiste - necesito ser más como tú y tú necesitas ser más como yo - y tenías tanta razón”, remarca el desgarrador mensaje de la esposa de James Ransone.

Dolor compartido por la muerte de James Ransone

El mensaje de Jamie McPhee ahora circula por distintas redes sociales y medios de comunicación. Es que la repentina muerte de James Ransone ha impactado muy fuerte en la industria audiovisual. “Gracias por darme los mejores regalos - tú, Jack y Violet. Somos para siempre”, cierra el emotivo posteo.

La muerte de James Ransone ha sembrado un dolor compartido por quienes vivieron junto a él, sus colegas, amigos y quienes disfrutaron de su talento delante de las cámaras. No hay dudas de que el 2025 será recordado como un año en el que la vida de muchas figuras famosas culminó, en su gran mayoría de forma trágica e inesperada.