Fecha y HORARIO para ver Ring Royale 2026, con las peleas ESTELARES de Alfredo Adame vs Carlos Trejo y Karely Ruiz vs Marcela Mistral
Estamos a tan solo un día de una de las peleas más esperadas de todo el año, aquí te contamos cómo verla.
Este domingo se llevarán a cabo todas las peleas de Ring Royale 2026 entre diversas figuras del espectáculo. Este evento organizado por Poncho de Nigris promete ser uno de los favoritos del público debido a la alta expectativa que se ha generado.
¿Cuál es la Fecha y HORARIO para ver Ring Royale 2026 gratis y completamente en vivo?
La fecha para ver Ring Royale 2026 es este 15 de marzo a las 18: 00 horas (hora centro de la Ciudad de México). El evento se podrá ver completamente gratis y en vivo a través YouTube, TikTok y Twitch en la cuenta @ringroyalefights. Es recomendable que sintonices los canales a la hora que inicia para que no pierdas ningún detalle y te mantengas al tanto de todo lo que ocurre, minuto a minuto.
¿Cuál es la cartelera de Ring Royale 2026?
Ring Royale contará con los combates entre diversas figuras públicas, las cuales se han estado preparando físicamente y mentalmente durante las últimas semanas para ganarle a su rival. Te presentamos la cartelera completa del evento.
- Alfredo Adame vs. Carlos Trejo
- Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella
- Karely Ruiz vs. Marcela Mistral
- Alberto del Río (El Patrón) vs. Chuy Almada
- Abelito vs. Bull Terrie
- Ronny vs Yoiker
- La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine (Boxeo en parejas)
Por otro lado, en Ring Royale no solo habrá peleas con guantes de box sino también con barras musicales pues habrá dos combates de freestyle; Azuky vs Azcino y RC vs. Ghetto Living, mismas que prometen encender La Arena Monterrey este domingo.
Pesaje de peleadores en Ring Royale
Este sábado 14 de marzo se llevó a cabo el pesaje de los peleadores que se subirán al ring, el cuál estará disponible en el canal de YouTube de Ring Royale a partir de las 7: pm. Sin embargo, en videos compartidos a través de la cuenta oficial del evento en instagram se ha podido ver la fuerte tensión que hay entre los peleadores pues hubo diversos golpes y “empujones” entre Karely Ruiz y Marcela Mistral; Abelito y Bull Terrie; Alberto del Río (El Patrón) y Chuy Almada; Ronny y Yoiker.
Esto ha generado aún más nerviosismo en el público por saber quién ganará en cada combate, y tú ¿ya tienes a tu favorito?