Fecha y HORARIO para ver Ring Royale 2026, con las peleas ESTELARES de Alfredo Adame vs Carlos Trejo y Karely Ruiz vs Marcela Mistral

Este domingo se llevarán a cabo todas las peleas de Ring Royale 2026 entre diversas figuras del espectáculo. Este evento organizado por Poncho de Nigris promete ser uno de los favoritos del público debido a la alta expectativa que se ha generado.

¿Cuál es la Fecha y HORARIO para ver Ring Royale 2026 gratis y completamente en vivo?

La fecha para ver Ring Royale 2026 es este 15 de marzo a las 18: 00 horas (hora centro de la Ciudad de México). El evento se podrá ver completamente gratis y en vivo a través YouTube, TikTok y Twitch en la cuenta @ringroyalefights. Es recomendable que sintonices los canales a la hora que inicia para que no pierdas ningún detalle y te mantengas al tanto de todo lo que ocurre, minuto a minuto.

¿Cuál es la cartelera de Ring Royale 2026?

Ring Royale contará con los combates entre diversas figuras públicas, las cuales se han estado preparando físicamente y mentalmente durante las últimas semanas para ganarle a su rival. Te presentamos la cartelera completa del evento.

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella

Karely Ruiz vs. Marcela Mistral

Alberto del Río (El Patrón) vs. Chuy Almada

Abelito vs. Bull Terrie

Ronny vs Yoiker

La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine (Boxeo en parejas)



Por otro lado, en Ring Royale no solo habrá peleas con guantes de box sino también con barras musicales pues habrá dos combates de freestyle; Azuky vs Azcino y RC vs. Ghetto Living, mismas que prometen encender La Arena Monterrey este domingo.

Pesaje de peleadores en Ring Royale

Este sábado 14 de marzo se llevó a cabo el pesaje de los peleadores que se subirán al ring, el cuál estará disponible en el canal de YouTube de Ring Royale a partir de las 7: pm. Sin embargo, en videos compartidos a través de la cuenta oficial del evento en instagram se ha podido ver la fuerte tensión que hay entre los peleadores pues hubo diversos golpes y “empujones” entre Karely Ruiz y Marcela Mistral; Abelito y Bull Terrie; Alberto del Río (El Patrón) y Chuy Almada; Ronny y Yoiker.

Esto ha generado aún más nerviosismo en el público por saber quién ganará en cada combate, y tú ¿ya tienes a tu favorito?