Carlos Trejo lanza burla a Alfredo Adame y dice que ya tiene listo su ataúd para la pelea

La épica rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame siempre da de qué hablar y en esta ocasión lo hacen previo a su esperada pelea de box. Recientemente, el cazafantasmas aseguró para un medio que ya tiene todo listo, incluso el ataúd para su rival. El video es provocador y deja en claro que la pelea va más en serio que nunca. El enfrentamiento se llevará a cabo el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey en el evento de Ring Royal. Este evento reunirá a varias figuras del entretenimiento y las redes sociales.

Carlos Trejo provoca a Alfredo Adame con comentario viral

Las redes sociales se encienden con las polémicas palabras que hizo el cazafantasmas Carlos Trejo, donde se burla de Alfredo Adame. En el video se le ve buscando un ataúd adecuado para su rivalidad, diciendo que esta debe ser exactamente igual “a su calidad y personalidad de Alfredo”.

Quiero uno que sea exactamente para la calidad y la personalidad de Alfredo Adame… te me la preparas con la placa que te pedí… No vamos a gastar mucho. No vale la pena

Los usuarios han comenzado a cuestionarse si ya se llevó demasiado lejos las bromas y los comentarios que hacen ambas figuras previo a la pelea.

Una rivalidad que lleva más de dos décadas

La pelea y la eterna rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo no surgen de la nada. Es un conflicto mediático que lleva más de 20 años, cuando los insultos e intercambios de acusaciones comenzaron en la televisión mexicana. Desde entonces han sido protagonistas de múltiples discusiones públicas, retos y enfrentamientos verbales que se han vuelto virales y partes de la cultura popular de nuestro país.

Ring Royal: el evento que reunirá peleas virales

El esperado combate de Trejo y Adame no será el único que llegará al evento del Ring Royale. Este espectáculo reúne y enfrenta a figuras del espectáculo y el entretenimiento arriba de un ring. Entre los enfrentamientos destacan:

