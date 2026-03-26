VIDEO: Candidata a Miss Grand pierde los dientes en plena pasarela y se vuelve viral

Imagínate que se caigan tus dientes en pleno escenario frente a cientos de personas, pues eso le pasó a Kamolwan Chanago, participante de Miss Grand Tailandia 2026. El bochornoso momento se volvió viral, pues en las imágenes se ve claramente cómo pierde una prótesis dental mientras habla frente a los jueces y el público. El momento ocurrió recientemente durante su presentación frente al jurado y su reacción se viralizó, pues ella intentó disimular lo sucedido, generando miles de reproducciones y todo tipo de reacciones.

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El momento exacto en que ocurre el incidente

La concursante se encontraba frente a los micrófonos que estaban ubicados al frente del escenario. Ella se presenta ante el jurado y, sin previo aviso, se ve cómo se desajusta su dentadura. Ella voltea tranquilamente mientras se lleva la mano a la boca para acomodar los dientes. Con mucha seguridad, mira de nuevo a la cámara y posa luciendo su vestuario y atractivo.

Quién es la candidata que se volvió viral

Si quieres saber quién es ella, se trata de Kamolwan Chanago, representa a Pathum Thani y es una de las 77 participantes del certamen. Aunque ella quería triunfar por su carisma y presencia escénica, desafortunadamente para la joven, su nombre ha comenzado a resonar en todo el mundo gracias a este inesperado y desafortunado evento.

Su reacción: lo que más sorprendió a todos

Pero no todo es malo, pues la mayoría le reconoce que esto no la haya detenido. Muchos hubieran abandonado el escenario, pero ella decidió continuar con su presentación, intentando acomodar la situación de la forma más discreta posible. Para otros, esta es la prueba de que eventos como este ponen mucha presión a las participantes para alcanzar una perfección imposible de alcanzar.

Cuándo es la final de Miss Grand Tailandia 2026

El certamen continúa su curso y ya se tiene programada la gran final para el 28 de marzo. La ganadora representará a Tailandia en el Miss Grand International 2026, que se celebrará en India.