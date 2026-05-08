Caso Carolina Flores: Madre de la víctima detalla la frialdad de Erika ‘N’

El femicidio de Carolina Flores Gómez mantiene expectantes a la opinión pública y a los medios de comunicación que se hicieron eco del impactante hecho de sangre. A poco de cumplirse un mes del asesinato, la Justicia trabaja para comenzar a juzgar a Erika ‘N’, la autora de los disparos fatales.

Noticias Aguascalientes del 7 de mayo 2026

Mientras Erika ‘N’ permanece detenida en Venezuela y se trabaja para extraditarla a México, una entrevista cedida por la madre de Carolina Flores Gómez reveló la frialdad de la asesina. El caso no deja de sorprender a las grandes audiencias.

El arresto de Erika ‘N’

Fue el pasado 15 de abril cuando la ex reina de belleza Carolina Flores Gómez fue asesinada a sangre fría en su casa, ubicada en la colonia Polanco, en la Ciudad de México (CDMX). Las imágenes del hecho rápidamente tomaron estado público y mostraron a su suegra en el momento del ataque mortal.

Desde entonces, la Justicia fue tras los pasos de la mujer a quien finalmente detuvo el 29 de abril en Venezuela. El arresto se produjo en un lujoso departamento de La Cigarra, en el municipio El Hatillo, y desde entonces Erika ‘N’ se encuentra bajo custodia.

La frialdad de Erika ‘N’

Mientras se aguardan los trámites que permitan extraditar a Erika ‘N’ a México, la madre de Carolina Flores Gómez sorprendió al otorgar una entrevista y referirse a quien mató a su hija. Reyna Gómez señaló que se encuentra en contacto permanente con su yerno Alejandro Sánchez con el fin de mantener el vínculo con su nieto.

Sin embargo, lo que más impactó fue su respuesta cuando se le consultó sobre Erika ‘N’ ya que la madre de la ex reina de belleza asesinado precisó que solo mantuvo contacto con ella en una sola ocasión. En este marco, precisó que era una persona seria y que se mostraba distante. Además, afirmó que en una oportunidad buscó saludarla pero obtuvo una respuesta fría de su parte que le llamó mucho la atención, motivo por el cual no hubo nuevas interacciones.

Estos datos revelados por Reyna Gómez demuestran la frialdad de Erika ‘N’, misma que pudo advertirse en el video del ataque a Carolina Flores Gómez en el que se la ve muy tranquila tras efectuar los disparos que terminaron por quitarle la vida a la esposa de su hijo y madre de su nieto.