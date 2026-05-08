3 opciones para reemplazar las esponjas de trastes tradicionales por alternativas más limpias y modernas

Las esponjas tradicionales para lavar trastes se han convertido en un artículo común en nuestras cocinas. No obstante, diversos estudios aseguran que se trata de una opción bastante sucia, pues estos productos suelen almacenar millones de bacterias, incluso, después de ser sumergidas en el jabón. Además, liberan miles de millones de micro plásticos, siendo uno de los mayores contaminantes para el medio ambiente. Por ello, te compartimos 3 opciones para reemplazar este artículo por alternativas más limpias, duraderas y modernas.

También te puede interesar: 5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones más aesthetic

3 opciones para reemplazar la esponja de trastes tradicional por alternativas más limpias y modernas

Dile adiós a las esponjas tradicionales y cámbialas por alguna de estas opciones: son productos más duraderos y limpios, no sólo para ti sino también para el medio ambiente.

1. Cepillos con fibras naturales

Los cepillos con fibras naturales son una excelente opción para reemplazar las esponjas tradicionales. Estos productos suelen durar más tiempo y no retienen tanta humedad, lo que reduce la proliferación de microorganismos y bacterias. En el mercado existen diversas opciones de fibras, desde cerdas de coco hasta de bambú.

2. Paños de cocina ecológicos

Los paños de cocina ecológicos también son una alternativa perfecta. Entre ellos destacan los “suecos”, que están elaborados con celulosa y algodón, lo que los hace ultraabsorbentes y lo mejor de todo: no retienen olores y se pueden lavar. También están los paños de bambú que ofrecen gran resistencia y absorbencia. Los paños suecos pueden reutilizarse unas 200 veces, mientras que los de bambú unas 100. Así que no sólo contribuirás a tu salud y el medio ambiente, ¡también será un alivio para tu cartera!

3. Esponjas biodegradables

Si no te quieres despedir por completo de la esponja, las esponjas biodegradables pueden ser una buena opción. Estas están elaboradas con materiales naturales que son mejores para el medio ambiente y para ti, pues no retienen olores y su durabilidad es mucho mayor. Además, la limpieza es igual de eficaz.

Esponja tradicional para lavar trastes | Crédito: Pexels

Listo. Ahora cuentas con toda una serie de alternativas que no sólo beneficiarán a tu salud, sino que también tendrán un impacto positivo en el medio ambiente y tu bolsillo. Así que dile adiós a esta tradicional esponja y plantéate usar alguna de estas alternativas.