5 opciones para reemplazar el teclado de tu computadora por uno aesthetic y funcional

Tener un teclado de computadora funcional y práctico es esencial para el trabajo o escuela, pero si quieres marcar tu propio estilo, puedes cambiarlo por uno que se adapte a tu energía. Mira estas opciones que son perfectas para reemplazar tu actual teclado por uno aesthetic y con colores de moda o diseños vintage que te van a fascinar, además son demasiado útiles y funcionales.

Te puede interesar: 5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones más aesthetic

Diseños de teclados aesthetic para computadora

Pinky: Si tienes un estilo rosa y lo tuyo es lo vintage, este tipo de teclado es perfecto gracias a su diseño de las teclas redondas, las cuales no solo se ven estéticas, sino que también son muy cómodas si escribes mucho en la computadora. La paleta de colores del teclado es auténtica, lleva un tono rosa pastel, rosa opaco y blanco.

Estilo máquina de escribir: Para las amantes de lo retro, este tipo de teclado para computadora es perfecto, gracias a su diseño que simula ser una antigua máquina para escribir; sin embargo, actualmente estos diseños tienen la más alta tecnología, por lo que podrás usarlo para el trabajo o escuela sin ningún problema.

Con luz: Si eres una persona que le gusta trabajar con luz media, te recomendamos esta opción de teclado, que en la base lleva una luz cálida para que las teclas sean visibles. La combinación de colores es hermosa, pues hace que el estilo sea aesthetic.

Base transparente: Si realmente te encanta el minimalismo, este teclado te encantará y lo puedes usar tanto para tu computadora o también conectarlo a tu tablet. El diseño consta de una base transparente y las teclas en color durazno; sin embargo, en línea puedes encontrar de cualquier tono.

Vintage: Los colores son parte de la esencia que las personas reflejan en su día a día y si tu estilo es más serio y elegante, este teclado es el ideal. Es una combinación de colores terracota que hacen que luzca perfecto y con mucho minimalismo.