4 juegos de mesa ideales para jugar en el Día de Las Madres; son divertidos y emocionantes

Estamos a dos días de celebrar el Día de Las Madres, un día en el que todos los restaurantes se llenan y hay miles de personas celebrando en las calles. Es por eso que en esta ocasión te presentamos un plan perfecto sin salir de casa. Así es, hablamos de jugar juegos de mesa en casa. Es un plan relajado y que no implica gastar mucho dinero. Eso sí, necesitarás preparar snacks deliciosos y acompañar con música divertida.

Juegos de mesa divertidos para este Día de las Madres

Si lo que buscas es consentir a mamá este 10 de mayo con un día lleno de diversión, pero sin la necesidad de salir de casa, especialmente estos días en los que la temperatura ha aumentado, te presentamos el mejor plan; una tarde con divertidos juegos de mesa, es por eso que en esta ocasión te presentamos cuatro opciones perfectas y muy divertidas.

Juego de Mesa Turista Mundial

Este divertido juego es muy familiar y consiste en generar estrategias para comprar propiedades, restaurantes, hoteles e ir generando dinero hasta dejar a los demás jugadores en bancarrota. El objetivo final del juego es ser el más rico. Si decides jugar con tu familia prepárate para horas y horas de diversión.

Juego de Mesa Basta

Para este juego necesitarás implementar toda tu creatividad ya que este consiste en elegir una letra al azar y a partir de ella comenzar a decir palabras que inicien con dicha letra como animales o países. El tiempo es fundamental ya que no tendrás que tardar mucho en dar tus respuestas. Es perfecto para todas las edades por lo que todos en casa puedes jugar.

Juego de Mesa Adivina Quién

Este es un juego de misterio y estrategia el cual consiste en descubrir a un solo personaje de todos los que hay, esto se logrará a través de preguntas que poco a poco descarten personajes. Es importante aclarar que solo se pueden hacer preguntas que se respondan con las palabras “Sí” o “No”.

Juego de Mesa Twister

Este juego es ideal para mejorar las destrezas físicas y mentales. Los jugadores deberán colocar sus pies y manos sobre un tapete con círculos de colores. La decisión será tomada por una ruleta, la cuál dará indicaciones muy precisas. El reto vendrá cuando cada jugador deba colocarse en posiciones complicadas sin caer.

Opciones de snacks ideales para celebrar el Día de Las Madres

Este 10 de mayo sorprende a tu mamá preparando snacks deliciosos como palomitas de mantequilla o caramelo, nachos, fruta con chile, paletas de hielo caseras, brochetas de fruta con chocolate, pepinos acompañados de cacahuates o incluso postres como crepas, pastel o hot cakes. Recuerda que este día es muy especial por lo que incluso puedes sorprenderla con un desayuno hecho por ti en el que incluyas sus grupos de alimentos favoritos.