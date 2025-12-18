¡Se dieron de caderazos! Yeri Mua acusa a Carolina Miranda de tratar de tirarla en ‘la casita’ de Bad Bunny
Yeri Mua y Carolina Miranda se habrían dado con todo en ‘la casita’ de Bad Bunny durante su concierto en la CDMX. Así lo señaló la reguetonera, quien lanzó una teoría sobre el incómodo momento en pleno concierto. Cabe mencionar que Samadhi Zendejas hizo lo posible por relajar la tensa situación.