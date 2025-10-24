inklusion logo Sitio accesible
¡Así reaccionó la hermana de Sergio Mayer Mori a los coquetos con Carolina Ross!

Durante la alfombra de una revista de moda, varias celebridades robaron cámara; la hermana de Sergio Mayer Mori reaccionó a los ‘coqueteos’ con Carolina Ross en La Granja VIP.

Durante la alfombra de una reconocida revista de moda, Bárbara de Regil compartió sus impresiones sobre la fiesta de cumpleaños de Verónica Castro, Camila Fernández reaccionó a los sentimientos de Yuridia por su padre; Melissa de Matisse aclaró si Cristian Castro le ha coqueteado y Marimar Vega contó por qué celebró de manera especial el cumpleaños de su perrita. Además, Antonia Mayer, hermana de Sergio Mayer Mori, habló de los ‘coqueteos’ con Carolina Ross y su participación en La Granja VIP.

