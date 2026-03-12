Muere famosa influencer a los 23 años de edad; creía que le hacían brujería

El pasado miércoles 11 de marzo la reconocida influencer colombiana Carolina Reyes, mejor conocida como “Carol ‘The Warrior” falleció a los 23 años de edad. Los hechos ocurrieron en una clínica ubicada en Cali.

¿De qué falleció “Carol ‘The Warrior”?

Lamentablemente la reconocida creadora de contenido perdió la vida a causa de cáncer. En octubre de 2025 Carolina Reyes comenzó a documentar su estado de salud. Sin embargo, al no mostrar ningún avance positivo y luego de diversas terapias tradicionales asistió con un profesional de la salud, quien lamentablemente confirmó el cáncer que padecía. A pesar del diagnóstico la famosa influencer se mantuvo siempre con mucha fé, ya que dijo “El médico me diagnosticó que tenía cáncer. Le digo al médico porque sé que el diagnóstico de Dios será diferente”.

Por otra parte mencionó que para su familia era muy complicado todo ya que su tío sufría mucho de verla padecer tanto dolor pues incluso la tenían que bañar, ponerle su ropa y ayudarla con diversos cuidados. Una de las afecciones más grandes que tenía era que sus pulmones y corazón contenían líquido incluso le tuvieron que hacer una cirugía en el pecho.

Uno de los mensajes que la influencer compartió con sus seguidores fue que su familia creía que “le hacían brujería”. Sin embargo, esto no era real, sino que padecía cáncer, diagnóstico que le dieron en noviembre de 2025. Por otro lado, Carolina siempre se mantuvo muy empática con las personas que padecían la misma enfermedad ya que aseguró que buscaba ser una voz de aliento para otras personas pues aseguró que pasar por esa situación no era algo fácil.

¿Cómo se dió la noticia de la muerte de “Carol ‘The Warrior”?

La noticia se compartió a través de la cuenta oficial de Carolina Reyes, en la que se dijo que con profundo dolor se anunciaba que había fallecido. “Fue una guerrera, una persona brillante y un ser humano que jamás se rindió ante cualquier dificultad” fueron las palabras del comunicado. Por otra parte, se pidió mucha prudencia y empatía con todos los amigos y familiares de la influencer.

Por su parte, en el comunicado también se agradeció a todas las personas que siempre le brindaron apoyo y cariño a la influencer. De igual forma se compartió que Carolina sería velada el jueves 12 de marzo en Cali.

Sin duda, el legado de la creadora vivirá para siempre, pues impactó la vida no solo de sus más de doscientos mil seguidores sino la de todos sus amigos y familiares.