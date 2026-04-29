5 ideas para reemplazar los cojines de la sala

Los cojines de la sala son elementos que pasan desapercibidos, cuando se pueden convertir en un elemento esencial dentro de la decoración, ya que sus texturas, formas y colores pueden dar cierta vibra a los espacios, por lo que es fundamental tomar una buena decisión.

Después de un tiempo es usual que queramos reemplazar esos almohadones. Para que puedas escoger opciones distintas e innovadoras, te detallaremos 5 ideas que puedes seleccionar al momento de adquirirlos.

¿Qué cojines puedo escoger para reemplazar los anteriores?

En las tiendas podrás encontrar múltiples opciones de cojines de sala, pero la selección puede ser difícil, ya que podemos caer en los diseños aburridos de siempre. Por eso, el Modo IA de Google nos proporciona 5 ideas para reemplazar ese elemento con alternativas diferentes que le darán un look único:

Cojines de nudo: Un estilo moderno donde crea formas entrelazadas, siendo un elemento escultórico que rompe con las líneas perfectas de los muebles.

Cojines cilíndricos: Además de darle esencia a la sala, similar a la de los hoteles de lujo, te ayudará a obtener soporte lumbar o para los brazos.

Pelo largo: Aquellos que tienen un aspecto de pelaje te ayudarán a darle calidez y glamour a tu espacio.

Cojines de suelo extra grandes: Lograrás un aspecto bohemio y relajado, reemplazando las opciones pequeñas, creando asientos extras para las visitas.

Crochet: Si quieres algo más acogedor y artesanal, puedes optar por esto para tener una mayor profundidad visual.

¿Cuántos cojines se deben poner en un sofá?

Aunque el uso de texturas, tamaños y colores es fundamental para lograr un ambiente único en tu hogar, también es fundamental que consideres la cantidad de cojines de sala que colocas; dependiendo del número, lograrás un aspecto atractivo y cálido.

Cuando son espacios pequeños, se recomienda colocar de 2 a 3, pero si es mediano, puedes añadir de 3 a 5 piezas, mientras que en los espacios más grandes puedes llegar a aplicar hasta 7. Aprovecha las ideas para reemplazar los almohadones; lograrás obtener espacios únicos y llamativos.