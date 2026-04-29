5 mejores manicuras chai para la primavera

El ‘chai’ es una bebida tradicional de la India que se destaca por ser una mezcla de especias aromáticas, las cuales se pueden percibir al momento de beberlo. En el mundo de las uñas, es posible emplear manicuras que representen a ese té, empleando todo tipo de estilos.

Pati Chapoy comparte el detrás de cámaras de su participación en “Euphoria”

Para que lo puedas aprovechar, te vamos a detallar los mejores diseños de uñas, para que los puedas usar en la primavera, un estilo moderno y sofisticado para usar en tus manos.

¿Qué diseños de uñas son tendencia?

Las manicuras ‘chai’ tienen la principal ventaja de contar con diversas opciones, desde algo muy discreto hasta alternativas llenas de color y brillo, permitiendo que puedas usar las mejores alternativas que se adapten a tus gustos. Para la primavera, aprovecha para usar los siguientes diseños:

Ombré: En la punta colocamos un café suave y lo degradamos a la punta; encima puedes colocar un polvo cromado para darle mayor brillo.

Con relieve en cromo: Realiza un degradado de blanco y diversas intensidades de marrón a la punta, y encima coloca una línea en 3D para agregar un cromo plateado.

Algo más cute: Si eres amante de lo creativo y llamativo, pide que encima de un marrón hagan algunas pequeñas bolitas con gel 3D, para simular esferas de tapioca.

Lavanda Chai: En tu uña mezcla un lila y un marrón suave; crearás un efecto similar al marmoleado para lograr ese efecto.

Con brillo único: Encima de un color marrón suave, coloca el efecto cromado para darle un brillo espectacular y elegante.

¿Cuánto tiempo se deben dejar descansar las uñas de acrilico?

Es usual que para las manicuras ‘chai’ ciertas personas soliciten la aplicación de uñas de acrílico. Debido al tipo de material, se recomienda que, después de 2 o 3 aplicaciones previas, debemos descansar las uñas unas 2 semanas para que puedan fortalecerse.

No obstante, si percibimos que están muy débiles, debemos dejar un mínimo de 3 meses o más para que puedan recuperarse. Una vez que les hayas dado el descanso pertinente, aprovecha la oportunidad para usar los mejores diseños que te compartimos para la primavera.