Los 5 mejores diseños de uñas tailandesas para usarlas en color rosa

El color rosa es un tono muy usado debido a la energía coqueta que proyecta en quienes lo aplican en su manicura. Es una realidad que podemos implementarlo en los diseños de uñas tailandesas, logrando un look muy “cute” en tus uñas.

Noticias Zacatecas del 28 de abril 2026

Es así que consultamos con una IA para conocer las mejores opciones que podemos usar en la siguiente manicura, estilos llenos de color, brillitos y muy elegantes para su aplicación.

¿Qué diseños de uñas tailandesas usar?

Si desde hace tiempo deseas usar los diseños de uñas tailandesas en color rosa, hoy es tu día de suerte, ya que existen muchas opciones que podemos usar con ese estilo. La IA de Gemini recomienda las siguientes alternativas por ser las mejores y más llamativas:

“Blush” o “Aura”: En el centro se difumina un color rosa intenso, generando ese efecto de rubor. Al final agrega top coat para lograr un efecto ultra brillante.

Joyería barroca y relieves en 3D: En un tono rosa pastel, añade dijes de oro, plata, perlas y cristales.

Listones (Bow art): Con uñas almendra o coffin, aplica una base rosa chicle y lazos hechos con resina.

Piedras “cat eye”: Sobre un ojo de gato en color rosa, añade estrellas para un look más místico.

Pink ice: Sobre el color rosa, se agregan polvos cromos y una lámina de celofán para generar destellos de otros tonos en diversos ángulos.

¿Cuándo hacer el retoque de uñas?

Gran parte de los diseños de uñas tailandesas deben hacerse en salones de uñas, donde las manicuristas se encargan de aplicar productos adecuados con una mayor duración. Por lo que es importante acudir a los retoques cada 15 días, ya que nos ayudará a mantener el estilo o diseño por más tiempo.

Otra de las ventajas del retoque es que podrá eliminar cualquier fisura que tenga, evitando que haya alguna filtración de humedad que ponga en riesgo nuestra uña natural. No esperes más, selecciona una de las mejores decoraciones en color rosa para que la uses en la semana.