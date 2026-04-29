VIDEO VIRAL: Famoso influencer es atropellado mientras transmitía en VIVO

En las últimas horas el creador de contenido Hmblzayy (saiah Thomas) preocupó a sus fans tras viralizarse un video en el que se muestra como fue embestido por un vehículo mientras realizaba una transmisión en vivo en la plataforma Twitch. La tensión aumentó cuando el creador de contenido se encontraba dentro de su recorrido a pie desde Filadelfia a California, reto que compartía en directo con sus seguidores.

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¿Qué fue lo que sucedió?

Dentro del corto vídeo que ha ganado popularidad en redes sociales, se puede ver como Hmblzayy, caminaba sobre lo que pareciera ser una carretera o calle amplia en Indiana, Estados Unidos, conversando con sus seguidores conectados a trasmisión cuando de pronto una camioneta se acerca desde atrás e impacta el equipaje que acompaña al stremmer de manera violenta, provocando que la cámara y los objetos personales se disparen por los aires.

Streamer “hmblzayy” who is walking from Philly to California was hit by a car in Indiana and had to be taken to the hospital. I am glad he will be ok pic.twitter.com/DNuEnWSYUx — ҒβΔ GΩDDΣSS✨ΔΠDRΣΔ (@FBAGoddess444) April 29, 2026

El momento generó momentos de tensión y preocupación por parte de los asistentes al En Vivo, pues la salud del creador de contenido se encontraba en riesgo, hasta que de pronto salió a cámara visiblemente consternado por el momento. A pesar de que se puede ver a Hmblzayy analizando la situación, no se ha dado más información sobre su salud tras el percance, aunque se ha mencionado que fue hospitalizado.

La tensión continua entre sus fans

Los fans de Hmblzayy siguen en espera de la resolución médica de lo sucedido, pues a pesar de lo aparatoso e impactante las imágenes compartidas en redes sociales y de poder ver al creador de contenido sin aparentes lesiones que pongan en riesgo su vida, solo será el parte médico el que dé a conocer el impacto real del accidente y su futuro como creador de contenido.

¿Quién es Hmblzayy?

El streamer de Twitch Isaiah Thomas conocido dentro de la red como Hmblzayy, ha ganado popularidad dentro de la comunidad tras compartir el avance de su reto de caminar 3 mil millas o 4.82803 kilómetros, en una rota que lo llevaría desde Filadelfia a California.

